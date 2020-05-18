Honor MagicBook Pro 2020 Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Honor MagicBook Pro 2020 Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatı

Honor, bugün düzenlediği Smart Life Ürün Lansmanı etkinliğinde dünyanın ilk WiFi 6+ router'ı Honor Router 3 ile birlikte MagicBook Pro 2020'yi tanıttı.

Honor MagicBook Pro 2020 Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatı
18.05.2020 20:47 | Son Güncelleme: 18.05.2020 20:47

Honor, bugün düzenlediği Smart Life Ürün Lansmanı etkinliğinde dünyanın ilk WiFi 6+ router'ı Honor Router 3 ile birlikte MagicBook Pro 2020'yi tanıttı. Dizüstü bilgisayar geçtiğimiz hafta bir Çin e-ticaret sitesinde listelenmiş, bazı özellikleri açığa çıkmıştı. Şimdi resmileşti. Honor MagicBook Pro 2020 özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Honor MagicBook Pro 2020 Özellikleri

Yeni Honor MagicBook Pro, 2019 modeli ile aynı boyutta 16.1 inç IPS LCD ekrana sahip. Çerçeveler artık 4.9mm, böylelikle ekran gövde oranı yüzde 90'a yükselmiş. Panel yüzde 100 sRGB renk gamına da sahip. Şaşırtıcı şekilde Honor ekran çözünürlüğünden bahsetmedi. Muhtemelen geçtiğimiz yılın modeli ile aynı, 1920 x 1080 piksel. Ekranın TÜV Rheinland sertifikalı olduğunu da ekleyelim.

Honor'un yeni dizüstü bilgisayarı iki işlemci yapılandırmasıyla (10. nesil Intel Core i5 ve Core i7) geliyor. 16GB RAM ve 512GB SSD ile donatılan bilgisayarda ayrı Nvidia GeForce MX350 ekran kartı bulunuyor. Huawei'nin üst seviye dizüstü bilgisayarlarında gördüğümüz işlev tuşları sırasına yerleştirilmiş açılır (pop-up) web kamera ile birlikte geliyor. Ayrıca desteklenen akıllı telefonları kontrol etmek ve ekranı yansıtmak için çoklu ekran gibi yazılımsal özelliklere de sahip. Apple'ın AirDrop'u gibi dosyaları cihazlarınız arasında sorunsuzca paylaşabiliyorsunuz. Dizüstünde kısayol Fonksiyon (Fn) tuşu + P ile etkinleştirilebilen yeni bir performans modu da mevcut. Bu modda bilgisayarın işlemcisi yüzde 8, işleme performansı yüzde 15 artıyor.

Honor MagicBook Pro 2020 Teknik Özellikleri

Ekran: 16.1 inç, 1920 x 1080 piksel, %100 sRGB

İşlemci: 1.6GHz 10. nesil Intel Core i5-10210U (4.2GHz)/ 1.8GHz i7-10510U (4.9GHz)

Ekran Kartı: Intel UHD Graphics, 2GB DDR5 NVIDIA GeForce MX350 GPU

Bellek ve Depolama: 16GB DDR4 2666MHz RAM, 512GB SSD

Kamera: 1MP HD Webcam

Ses: Dahili çift dijital mikrofon

Portlar: USB-C x 1, USB 3.0 (Type A) x 3, HDMI x 1

İşletim Sistemi: Windows 10 Home

Bağlanabilirlik: WiFi 802.11 ac (2.4GHz ve 5GHz) 2x2 MIMO, Bluetooth 5.0

Ses: 3.5mm kulaklık girişi, mikrofon kombo, Dolby Atmos

Batarya: 56Wh batarya (11.5 saate kadar video izleme)

Honor MagicBook Pro 2020 Fiyatı

Honor Magic Pro 2020 fiyatı yapılandırmaya göre değişiyor. Intel Core i5 işlemci, 16GB RAM, 512GB SSD ve MX350 ekran kartlı modelin fiyatı 843 dolar. Intel Core i7 işlemci, 16GB RAM, 512GB SSD ve MX350 ekran kartlı modelin fiyatı da 942 dolar. Sınırlı bir süre için, ilk model 773 dolar, ikinci model 885 dolar fiyat etiketiyle satışta olacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'ta kısmen ibadete açılacak Haber
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'ta kısmen ibadete açılacak
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti Haber
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi Haber
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi
Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Sessizliğe bürünen 'kıyamet köyü' koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Selin Ciğerci, 'Çocuğum olmuyor' diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Sırrı Süreyya Önder Adil Karaismailoğlu
Magazin Neva Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan Tuba Büyüküstün
Spor Bülent Uygun Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Instagram Ramazan Bayramı
Şu an buradasınız: Honor MagicBook Pro 2020 Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 20:47:53. #1.15#
title