Honor Magic Earbuds, "Turkcell Sarı Günler'de kullanıcıları bekliyor
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Honor Magic Earbuds, "Turkcell Sarı Günler'de kullanıcıları bekliyor

10.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:58
Honor Magic Earbuds,

Honor'un öne çıkan akıllı özelliklere sahip kablosuz kulaklığı Honor Magic Earbuds, Turkcell'in "Sarı Günler" kampanyası kapsamında özel ödeme koşulları ve fiyatlarıyla teknoloji meraklılarına sunuldu.

Honor'un öne çıkan akıllı özelliklere sahip kablosuz kulaklığı Honor Magic Earbuds, Turkcell'in "Sarı Günler" kampanyası kapsamında özel ödeme koşulları ve fiyatlarıyla teknoloji meraklılarına sunuldu.

Honor açıklamasına göre, kablosuz kolaylık ve güçlü performans sunan Honor Magic Earbuds, Turkcell.com.tr üzerinden 12 ay vade fırsatı ile 71,55 TL'den başlayan taksitlerle kullanıcıların karşısına çıktı.

Honor Magic Earbuds'ın çift beslemeli mikrofonu sayesinde istenmeyen gürültüler, 32dB'e kadar engelleniyor. Böylece uçak yolculuğu, toplu taşıma, kalabalık ofis veya AVM gibi yerlerde, sadece müzik ya da telefon görüşmesi duyuluyor. Bununla birlikte Magic Earbuds'ın üçlü mikrofon sistemi, etraftaki rüzgar ve gürültüye rağmen sesin net bir şekilde karşı tarafa iletilmesini sağlıyor.

Magic Earbuds, üzerinde yer alan dokunmatik kontrollerle müziği ve telefon aramalarını kontrol etmeyi kolaylaştırıyor. Bu sayede çevreyi duymak gereken anlarda aktif gürültü engelleme özelliğini açıp kapatılabiliyor. Üzerinde yer alan sensörler sayesinde kulaklık çıkarıldığında dinlenen içerik duruyor. Kulaklık geri takıldığında ise herhangi bir tuşa basmaya gerek kalmadan dinlenilen müzik ya da izlenilen video kaldığı yerden oynamaya devam ediyor.

Honor Magic Earbuds, aktif gürültü engelleme açık şekilde 3 saate kadar müzik, 2 saate kadar da arama imkanı sunuyor. Kulaklıklar için özel hazırlanmış şarj kutusu, mıknatıslı yapısı sayesinde yere düşmelerini engelliyor. 12 güne kadar bekleme süresiyle kulaklık her zaman kullanıma hazır ve kutusundaki farklı uçlarıyla da konfor sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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