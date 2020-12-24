Honor Magic Earbuds, .com.tr'de satışa sunuldu

Honor'un kablosuz kulaklık modeli Honor Magic Earbuds, vodafone.com.tr üzerinden Vodafone Kaçmaz Kırmızı Kampanyası kapsamında tüketicilere sunuldu.

Honor açıklamasına göre, 12 ayda ödeme imkanıyla, tarifeye ek olarak ayda 55 TL'ye sahip olunabilen Honor Magic Earbuds, trafik, toplu taşıma, ofis, uçak gibi istenmeyen seslerin bulunduğu ortamlarda, sadece dinlenilen sese odaklanmayı sağlıyor. Ayrıca sesin daha net iletilmesini sağlayan üç mikrofonlu yapısı sayesinde yoğun rüzgar veya arka plan gürültüsü olan ortamlarda bile telefon görüşmelerinde sesi sorunsuz ve akıcı bir şekilde aktarabiliyor.

Şarj kutusuyla birlikte gelen ve 10mm'lik kulaklık sürücülerine sahip olan Honor Magic Earbuds'ın toplam pil ömrü 13 saate kadar çıkıyor.

Aktif gürültü engelleme özelliği kapalıyken, şarj kutusuyla toplamda 10,5 saate kadar telefon görüşmesi ve 14,5 saate kadar müzik dinleme imkanını tek şarjla sunuyor.

Akıllı telefonla hızlı bir şekilde eşleşen kablosuz kulaklık, akıllı sensörleri sayesinde kulaklığın takılı olup olmadığını anlayarak çalınan içeriği durdurup tekrar otomatik olarak oynatabiliyor.

Şarj kutusuyla birlikte 62 gram ağırlığında olan Honor Magic Earbuds, inci beyazı ve mavi olarak iki farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık