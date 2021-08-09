Honor Magic 3, Snapdragon İşlemci Kullanarak Bir İlke İmza Atacak!

Honor markası, Huawei ile yolları ayırdıktan sonra İntel ve Qualcomm Snapdragon ile yeni bir anlaşma yaptı. Honor markası, Magic 3'ü piyasaya sürmek için çalışmalara devam ediyor. Cihazın tasarım görüntüsü ve özellikleri internette görünmeye başladı.

Amiral gemisi Honor Magic 3 serisi hakkında söylentiler, internette giderek daha sık görünüyor. Bu durumun normal olduğu ve Honor'un önemli miktarda reklam bütçesi ayırdığı söyleniyor.

Özellikle son dönemde Honor Magic 3'ün tasarımı ortaya koyan görselleri piyasada yer aldı. Yayınlanan görüntülerde, akıllı telefonun devasa ve yuvarlak ana kamera ünitesi ile Huawei Mate 40 tarzında bir tasarım alacağını doğruluyor. Düşük görüntü kalitesi nedeniyle sensör sayısını saymak mümkün değil ancak kaynak bunlardan beşinin varlığından bahsediyor. Honor Magic 3'ün özelliklerinden birinin 100x dijital yakınlaştırmayı destekleyeceğini açıkça gösteriyor.

Honor Magic 3, Snapdragon İşlemci Kullanarak Bir İlke İmza Atacak!

Şirket, Honor Magic 3'ün Snapdragon 888+ yonga setini alacağını resmi olarak zaten onayladı. Honor markası ilk defa Qualcomm Snapdragon işlemci kullanacak. Honor Magic 3 kullanıcılarına 66W hızlı şarj desteği sunacak.

Cihaz, HarmonyOS'tan bir dizi özellik ödünç alan tescilli Magic UI 5.0 alt yapısında çalışacak. Akıllı telefonun su geçirmez bir tasarım ve artırılmış hertz ile bir OLED ekran alacağı söyleniyor.

Honor bu amiral gemisi cihazında son model teknolojiler kullanıcağı ve en iyi yazılım desteğini vereceği söyleniyor. Şirket, yapay zekanın tüm gelişmelerini Magic 3'de kullanacağı bildirildi.

Amerikalı politikacılar Honor'un yaptırım altına alınmasını istiyor

Daha önce Huawei'ye bağlı olan Honor markası, ABD dahil olmak üzere birçok ülkenin yaptırım listesindeydi. Huawei aldığı bu darbeler karşısında, Honor markasını satmaya karar verdi.

Honor markası Huawei ile yolları ayırmasından sonra birçok yasaktan muaf kaldı. Ancak bu durum değişebileceği söyleniyor. Cuma günü, 14 Cumhuriyetçi politikacıdan oluşan bir grup, ABD Ticaret Bakanlığı'na bir mektup gönderdi.

Çinli şirket Honor'un kara listeye alınmasını istiyor. Amerikalı politikacılara göre Honor, Amerikan teknolojisini Çinlilerin eline sızdırmaya devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Ticaret Bakanlığı'na bir talep gönderdi. Bakanlık, durumu yakından izlediklerini ve ihracat kısıtlamaları için adayları sürekli olarak değerlendirdiklerini söyledi. Kısıtlamalar listesine dahil edildiyse, bu tür şirketlerin (bugün, çoğunlukla Çinli) Amerikan yapımı bileşenleri satın alması yasaktır.

Huawei, Mayıs 2019'da ABD ihracat kısıtlamaları altına girdi ve bu tarihten sonra şirket büyük yaptırımlara maruz kaldı. Honor, Huawei'den bağımsız hale gelerek kendi başına iyi büyüyebileceğini kanıtladı. Bu yılın başlarında Honor, Huawei ile yapamadığı Qualcomm ve Intel'den parça satın almak için sözleşmeler imzalamıştı. Bu durum karşısında cumhuriyetçi politikacılar, Honor'un ABD yasaklarını delmeye devam ettiğinin altını çizdi.

İlerleyen günlerde Honor, tekrardan ABD yaptırımlarına maruz kalır mı? Gelişmeleri siz değerli okurlarımıza bildirmeye devam edeceğiz.

Kaynak: Tekmoloji