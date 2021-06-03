Honor küresel sektör ortaklarıyla birlikte hareket edecek
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Honor küresel sektör ortaklarıyla birlikte hareket edecek

Honor küresel sektör ortaklarıyla birlikte hareket edecek
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Honor, mobil iletişim alanında dünyanın en büyük kuruluşlarından olan GSM Association (GSMA) üyeliğini duyurdu.

Honor, mobil iletişim alanında dünyanın en büyük kuruluşlarından olan GSM Association (GSMA) üyeliğini duyurdu.

Markadan yapılan açıklamaya göre, gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan Honor, resmi olarak GSM Association'a (GSMA) üye olduğunu duyurdu. Bu önemli kuruma üyeliğiyle birlikte Honor, yeni mobil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanması konularında sektördeki iş ortaklarıyla birlikte çalışacak.

GSMA; bünyesinde akıllı telefon üreticileri, yazılım şirketleri, ekipman sağlayıcıları ve internet şirketleri dahil olmak üzere 400'e yakın şirketi, 750'den fazla mobile operatörle bir araya getiriyor. Bununla birlikte Barselona, Los Angeles ve Şanghay'da her yıl düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) etkinliklerinin de organizatörü konumunda.

Resmi olarak GSMA'nın bir üyesi olan Honor, kurumun diğer üyeleriyle stratejik ortaklıklarını güçlendirmeyi hedefliyor. Tüketici ihtiyaçları anlayışı, güçlü AR-GE yetenekleri ve ileriye dönük teknolojileriyle Honor, mobil iletişim endüstrisini güçlendirmek için yakın zamanda yeni fırsatlar yaratmaya devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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