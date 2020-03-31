Honor Kirin 820 5G İşlemci Tanıtıldı, İşte Özellikleri Honor 30S lansmanında Huawei'nin yeni orta sınıf işlemcisi Kirin 820 5G de tanıtıldı. Orta seviye akıllı telefonlara 5G bağlantısını getiren Huawei'nin yeni mobil platformu Kirin 820 5G, ilk Honor 30S telefonun kalbinde olacak.

Honor 30S lansmanında Huawei'nin yeni orta sınıf işlemcisi Kirin 820 5G de tanıtıldı. Orta seviye akıllı telefonlara 5G bağlantısını getiren Huawei'nin yeni mobil platformu Kirin 820 5G, ilk Honor 30S telefonun kalbinde olacak. Kirin 820 5G işlemci özellikleri haberimizde.

Kirin 820 5G İşlemci Özellikleri

Dün Çin'de düzenlenen etkinlikte Honor 30S ile birlikte Huawei'nin orta segment telefonlara 5G desteği kazandıran yeni işlemcisi HiSilicon Kirin 820 5G de tanıtıldı. 7nm üretim sürecinden geçen yeni platform, 4x ARM Cortex-A76 büyük çekirdek ve 4x ARM Cortex-A55 küçük çekirdek içeriyor. Yeni yonga setinde 2.36GHz hızda çalışan tek bir A76 çekirdeği varken, diğer üçü 2.22GHz hızda çalışıyor.

Şirket, eski işlemciye kıyasla en az yüzde 27 daha fazla güç verimliliği sözü veriyor. Yeni işlemci, Kirin 810'da bulunan Mali-G52'den biraz daha iyi olan Mali-G57 sekiz çekirdek grafik işlemci birimi kullanıyor. Gelişmiş oyun performansı için GPU Turbo ve Kirin Gaming+ 2.0 teknolojisinin kullanıldığı söylendi. Yeni çip, yeni nöral işlem birimi sayesinde olağan yapay zeka teknolojilerine sahip. Şirkete göre, yeni yapay zeka Kirin 810'a kıyasla yüzde 73 daha iyi.

Kirin 820, fotoğraflarda büyük ölçüde gürültü azaltma sağlayan ISP 5.0 ve BM3D SLR içeriyor ve video çift alanlı gürültü azaltmayı sağlayan bir teknoloji mevcut. Yeni çip, ayrıca 60FPS'de 4K video kaydını destekliyor. İşlemcinin 5G teknolojileri şirketin Balong 5000 5G modemi (Kirin 990'da kullanılan modem) ile sağlanıyor.

Kirin 820 5G işlemciden güç alan ilk akıllı telefon Honor 30S oldu. Önümüzdeki haftalarda veya aylarda daha fazla Honor ve Huawei telefonda bu işlemciyi göreceğiz.