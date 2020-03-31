Honor Kirin 820 5G İşlemci Tanıtıldı, İşte Özellikleri
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Teknoloji ›› Honor Kirin 820 5G İşlemci Tanıtıldı, İşte Özellikleri - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Huawei, Teknoloji

Honor Kirin 820 5G İşlemci Tanıtıldı, İşte Özellikleri

Honor 30S lansmanında Huawei'nin yeni orta sınıf işlemcisi Kirin 820 5G de tanıtıldı. Orta seviye akıllı telefonlara 5G bağlantısını getiren Huawei'nin yeni mobil platformu Kirin 820 5G, ilk Honor 30S telefonun kalbinde olacak.

31.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:49
Honor Kirin 820 5G İşlemci Tanıtıldı, İşte Özellikleri

Honor 30S lansmanında Huawei'nin yeni orta sınıf işlemcisi Kirin 820 5G de tanıtıldı. Orta seviye akıllı telefonlara 5G bağlantısını getiren Huawei'nin yeni mobil platformu Kirin 820 5G, ilk Honor 30S telefonun kalbinde olacak. Kirin 820 5G işlemci özellikleri haberimizde.

Kirin 820 5G İşlemci Özellikleri

Dün Çin'de düzenlenen etkinlikte Honor 30S ile birlikte Huawei'nin orta segment telefonlara 5G desteği kazandıran yeni işlemcisi HiSilicon Kirin 820 5G de tanıtıldı. 7nm üretim sürecinden geçen yeni platform, 4x ARM Cortex-A76 büyük çekirdek ve 4x ARM Cortex-A55 küçük çekirdek içeriyor. Yeni yonga setinde 2.36GHz hızda çalışan tek bir A76 çekirdeği varken, diğer üçü 2.22GHz hızda çalışıyor.

Şirket, eski işlemciye kıyasla en az yüzde 27 daha fazla güç verimliliği sözü veriyor. Yeni işlemci, Kirin 810'da bulunan Mali-G52'den biraz daha iyi olan Mali-G57 sekiz çekirdek grafik işlemci birimi kullanıyor. Gelişmiş oyun performansı için GPU Turbo ve Kirin Gaming+ 2.0 teknolojisinin kullanıldığı söylendi. Yeni çip, yeni nöral işlem birimi sayesinde olağan yapay zeka teknolojilerine sahip. Şirkete göre, yeni yapay zeka Kirin 810'a kıyasla yüzde 73 daha iyi.

Kirin 820, fotoğraflarda büyük ölçüde gürültü azaltma sağlayan ISP 5.0 ve BM3D SLR içeriyor ve video çift alanlı gürültü azaltmayı sağlayan bir teknoloji mevcut. Yeni çip, ayrıca 60FPS'de 4K video kaydını destekliyor. İşlemcinin 5G teknolojileri şirketin Balong 5000 5G modemi (Kirin 990'da kullanılan modem) ile sağlanıyor.

Kirin 820 5G işlemciden güç alan ilk akıllı telefon Honor 30S oldu. Önümüzdeki haftalarda veya aylarda daha fazla Honor ve Huawei telefonda bu işlemciyi göreceğiz.

Kaynak: Tamindir

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Karantinadan kaçıp evine giden hasta, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Karantinadan kaçıp evine giden hasta, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Haber
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı Haber
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya değil Haber
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya değil
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti Haber
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi
Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği
Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği
Ayşe Karaman cinayeti davasında tutuklu sanık, 'doktora ihtiyaç var' diyerek tahliyesini istedi
Ayşe Karaman cinayeti davasında tutuklu sanık, ''doktora ihtiyaç var'' diyerek tahliyesini istedi
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor
İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
İran'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi
İran'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
İki kadını darp eden türkücü Yusuf Harputlu'ya 9 ay hapis cezası verildi
İki kadını darp eden türkücü Yusuf Harputlu'ya 9 ay hapis cezası verildi
Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi
Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi
'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti
'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Sağlık Bakanı Koca: Yatak kapasitemiz yeni açılan hastanelerle 5 bin 452 arttı
Sağlık Bakanı Koca: Yatak kapasitemiz yeni açılan hastanelerle 5 bin 452 arttı
14 günlük karantina için imzaladığı taahhütnameye uymayan şahıs, yakalanarak gözetim altına alındı
14 günlük karantina için imzaladığı taahhütnameye uymayan şahıs, yakalanarak gözetim altına alındı
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum
Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı
Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı
Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım
Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım
Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarından yüzde 70 feragat etti
Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarından yüzde 70 feragat etti
Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir
Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi
İki uzman yeni koronavirüs araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Vakaların yarısı hayalet pozitif
İki uzman yeni koronavirüs araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Vakaların yarısı hayalet pozitif
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Zekeriya Birkan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guido Senia Demet Akalın Chloe Loughnan Nurgül Yeşilçay
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Yılmaz Vural Rüştü Reçber Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Futbolcu Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: Honor Kirin 820 5G İşlemci Tanıtıldı, İşte Özellikleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 13:47:33. #1.15#
title