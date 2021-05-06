Honor ISO 27001 sertifikası ile bilgi güvenliğinde kendini kanıtladı
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Honor ISO 27001 sertifikası ile bilgi güvenliğinde kendini kanıtladı

Honor ISO 27001 sertifikası ile bilgi güvenliğinde kendini kanıtladı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Honor, kısa süre içerisinde kurduğu verimli bilgi güvenliği yönetim sistemi ile bu alanda dünyanın en önemli standartlarından biri olan ISO/IEC 27001 sertifikasının sahibi oldu.

Honor, kısa süre içerisinde kurduğu verimli bilgi güvenliği yönetim sistemi ile bu alanda dünyanın en önemli standartlarından biri olan ISO/IEC 27001 sertifikasının sahibi oldu.

Markadan yapılan açıklamaya göre, gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan Honor, ürettiği yeni teknoloji ve ürünlerin yanı sıra bilgi güvenliği konusundaki çalışmalarıyla da kendini ispatladı. Dünyanın en önemli bilgi güvenliği sertifikalarından biri olan ISO/IEC 27001 sertifikasını alan Honor, bu sertifikayla birlikte e-ticaret sistemi, satış ve müşteri hizmetleri, Magic UI, bulut hizmetleri, şirket içi bilgi güvenliği yönetimi sistemi ve IT hizmetleri konusundaki güvenilirliğini kanıtlamış oldu.

Kısa sürede büyük başarı

Honor, İngiliz Standartlar Enstitüsü'nün (BSI) düzenlemiş olduğu bu uluslararası sertifikayı, kısa süre içerisinde verimli bir bilgi güvenliği yönetim sistemi kurarak almayı başardı. Kurulduğu günden bugüne bütünsel bir bilgi güvenliği yaklaşımı sürdüren Honor, ISO/IEC 27001 sertifikası dışında ISO 9001 Kalite Yönetim Sertifikası'na da sahip bulunuyor. Halihazırda güvenliğe ve gizliliğe yönelik birçok başvurusu da değerlendirme aşamasında olan şirketin tüm bu çalışmaları, kullanıcıların veri güvenliği ve gizliliğine verilen önceliği ortaya koyuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honor Baş Kalite Sorumlusu Ma Bing, "Toplumsal sorumluluğa sahip bir şirket olan Honor, daha yüksek uluslararası standartları benimsemek için bilgi güvenliği altyapısını sürekli geliştiriyor. Kendi verilerimizi korumaktan kullanıcılarımızın veri gizliliğini sağlamaya kadar, bilgi güvenliğindeki en yüksek standartları benimseyerek bu alanda sektörün liderlerinden biri olmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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