Honor Earbuds 2 Lite Türkiye'de satışa çıktı

Honor,??????? Earbuds 2 Lite True kablosuz kulaklıklarını Türkiye'de satışa sundu.

Honor,??????? Earbuds 2 Lite True kablosuz kulaklıklarını Türkiye'de satışa sundu.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, gürültü engelleme özelliğine sahip en uygun fiyatlı kulaklık olarak öne çıkan Earbuds 2 Lite, başarılı performansı ve ses kalitesini ergonomik bir tasarımla buluşturuyor.

Kulaklık, toplam 32 saate kadar süren pil ömrüyle kesintisiz müzik ve görüşme keyfi sunuyor.

Verilen bilgiye göre, sınıfında benzersiz bir batarya ömrüne sahip olan kablosuz kulaklık, şarj kutusuyla birlikte 32 saate varan pil ömrü sunarken aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisini barındıran en uygun fiyatlı kulaklık olarak öne çıkıyor.

Kullanıcılar için en rahat kullanımı sağlama hedefiyle yola çıkan Honor, Earbuds 2 Lite'ı binlerce kulak şeklini inceleyerek hazırladı. Bu sayede rahat ve ergonomik bir tasarıma sahip olan kulaklık, içerisinde üç farklı boyutta esnek silikon kulaklık uçlarıyla kişiselleştirilebilen bir dinleme deneyimi sağlıyor.

Buzul beyazı ve gece siyahı renklerine sahip olan Honor Earbuds 2 Lite, 499 TL'den başlayan fiyatlarla online satış kanallarından temin edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu