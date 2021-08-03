Honor Earbuds 2 Lite ile kesintisiz müzik keyfi

Honor, aktif gürültü engelleme özelliği ve 32 saate kadar süren batarya ömrü sunan Honor Earbuds 2 Lite True kablosuz kulaklarını satışa sunmaya hazırlanıyor.

Honor, aktif gürültü engelleme özelliği ve 32 saate kadar süren batarya ömrü sunan Honor Earbuds 2 Lite True kablosuz kulaklarını satışa sunmaya hazırlanıyor.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, kendi kategorisinde uzun batarya ömrüyle öne çıkan kulaklık, aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi ve gelişmiş bağlantı kalitesi gibi özellikleri rahat ve ergonomik bir tasarımda birleştiriyor ve kulaklıkta temiz ses kalitesi arayanlar için sınıfının en iyi ses kalitesi deneyimi sunuyor.

55mAh gücünde bataryası olan Honor Earbuds 2 Lite, tek şarjla 10 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte toplamda 32 saat boyunca müzik dinleme ya da 20 saat boyunca sesli görüşmelere imkan tanıyor.

Hızlı şarj özelliği barındıran Honor Earbuds 2 Lite, sadece 10 dakikada 4 saate kadar şarj olabiliyor ve bu şarjla dört saat boyunca kesintisiz müzik dinleme imkanı veriyor.

Ofiste çalışırken ya da bir kafede otururken, istenmeyen gürültüleri azaltan aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip Honor Earbuds 2 Lite'ın kulak içi yapısı da dışarıdaki sesleri engelleyecek şekilde tasarlandı. Kulaklık, bu sayede kullanıcıların kuvvetli rüzgarda yürürken ya da koşarken bile yüksek kaliteli aramalar yapmasını mümkün kılıyor.

İki adet Mikro-Elektro-Mekanik Sistemli (MEMS) silikon mikrofonla donatılan Honor Earbuds 2 Lite, geleneksel dalga gürültü azaltma teknolojisi ve bir Derin Nöral Ağ (DNN) algoritmasını, Çift Anti-Rüzgar teknolojisiyle kullanarak arayan kişinin sesini ayrıştırıyor ve sesli arama deneyimini iyileştiriyor.

10mm'lik yüksek doğruluklu polimer kompozit diyaframlı dinamik sürücülere sahip olan Honor Earbuds 2 Lite, kullanıcılara dengeli ve detaylı ses ile zengin derinlikte bas sağlıyor. Böylece net ve sıra dışı stereo ses sunan kulaklık, müzik sevenler ve oyun oynayanlar için mükemmel bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Kaliteli bir deneyim için rahat tasarım

Kullanıcılar için en rahat kullanımı sağlama hedefiyle yola çıkan Honor, Earbuds 2 Lite'ı binlerce kulak şeklini inceleyerek hazırladı. Bu sayede rahat ve ergonomik bir tasarıma sahip olan kulaklık, içerisinde üç farklı boyutta esnek silikon kulaklık uçlarıyla daha kişiselleştirilebilen bir dinleme deneyimi sağlıyor.

Honor Earbuds 2 Lite, kullanıcılar oyun oynarken otomatik olarak düşük gecikme moduna giriyor. Bu sayede oyuncuların istediği şekilde ses ve görüntüyü eşleştirerek, gecikmesiz bir deneyim sunuyor. Bluetooth 5.2 ve Honor'un optimizasyonuyla donatılan Honor Earbuds 2 Lite, orta ve düşük seviye sinyal kesintileri yüzünden Honor akıllı telefonunuzla olan bağlantısını kaybetmiyor.

Buzul Beyazı ve Gece Siyahı renklerine sahip olan HONOR Earbuds 2 Lite, yakında online satış kanallarında olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu