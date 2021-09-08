Honor'dan gürültü engelleme özelliği sunan yeni kablosuz kulaklık

Honor'un kullanım rahatlığı, net bir ses performansı ve gürültü engelleme özelliği sunan yeni kablosuz kulaklığı Earbuds 2 Lite, başarılı performansını hesaplı fiyata sunuyor.

Honor'un kullanım rahatlığı, net bir ses performansı ve gürültü engelleme özelliği sunan yeni kablosuz kulaklığı Earbuds 2 Lite, başarılı performansını hesaplı fiyata sunuyor.

Honor açıklamasına göre, ergonomik bir tasarıma sahip olan kulaklık, toplam 32 saate kadar süren pil ömrüyle kesintisiz müzik ve görüşme sağlıyor.

Gürültü engelleme özelliğine sahip uygun fiyatlı kulaklık olan Honor Earbuds 2 Lite ile kullanıcılar, toplu taşıma gibi kalabalık ortamlarda müziğin keyfini sonuna kadar çıkarabiliyor. Kulak içi yapısı dışarıdaki sesleri engelleyecek şekilde tasarlanan kulaklık, bu sayede kesintisiz görüşmeler yapmayı sağlıyor. Farkındalık moduyla istenildiği zaman dışarının kolayca duyulabildiği Honor Earbuds 2 Lite, Bluetooth 5.2 gelişmiş sinyal bağlantısıyla takılma sorunu yaşatmıyor.

İki adet Mikro-Elektro-Mekanik Sistemli (MEMS) silikon mikrofonla donatılan kulaklık, geleneksel dalga gürültü azaltma teknolojisi ve bir Derin Nöral Ağ (DNN) algoritmasını, Çift Anti-Rüzgar teknolojisiyle kullanarak arayan kişinin sesini ayrıştırıyor ve sesli arama deneyimini iyileştiriyor. 10 mm'lik dinamik sürücülere sahip olan Honor Earbuds 2 Lite ile kesintisiz ve yüksek netlikte sesli ve videolu görüşmeler yapılabiliyor.

Honor Earbuds 2 Lite'ın 55 mAh'lik bataryası ve ek şarjla 10 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte toplamda 32 saat boyunca müzik dinlenebilirken, 20 saat boyunca da sesli görüşme yapılabiliyor. Hızlı şarj özelliğine sahip olan kulaklık, sadece 10 dakikada 4 saate kadar kullanılabiliyor.

Sadece 11 gram ağırlığı ile hafifliği ve rahatlığı ön planda tutan Honor Earbuds 2 Lite, üç farklı boyutta esnek silikon kulaklık uçlarıyla birlikte kulağa rahatça oturan bir yapıda geliyor. 46.5 gram ağırlığında olan şarj kutusu cepte kolay taşınabiliyor.

Buzul beyazı ve gece siyahı renklerine sahip olan Honor Earbuds 2 Lite, 499 TL'den başlayan fiyatlarla online satış kanallarından temin edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık