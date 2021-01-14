Honor, CES 2021'de Honor Band 6 akıllı bilekliğini tanıttı

Honor, Tüketici Elektroniği Fuarı 2021'de (CES) Honor??????? Band 6 akıllı bilekliğini tanıttı.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre şirket, salgın nedeniyle bu yıl dijital olarak düzenlenen dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından CES 2021'de yeni ürünlerini tanıttı.

Şirket, dijital olarak düzenlenen etkinlikte yeni akıllı bilekliği Honor Band 6'yı ve dizüstü bilgisayar serisi MagicBook Pro'nun 2021 versiyonunu tüketicilerin beğenisine sundu.

Verilen bilgiye göre, Honor'un yeni akıllı bilekliği Band 6, özellikleri ve tasarımıyla kullanıcıların gözdesi olmaya hazırlanıyor.

1.47 inç'lik Amoled ekranında 194 x 368 çözünürlüğe sahip olan Band 6, 2.5D kavisli camıyla da şık bir görünüm sunuyor.

Huawei TruSeen 4.0 7/24 kalp ritim takibi, kandaki oksijen seviyesini gösteren SpO2 ölçümü ve Huawei TruSleep detaylı uyku takibi gibi özellikler sunan Band 6, kadınlara yönelik periyod takibiyle de sağlığın her yönüyle kontrol edilmesini mümkün kılıyor.

10 farklı profesyonel spor modunun yanında yeni ve popüler spor dallarıyla ilgili egzersizleri de takip edebilen Honor Band 6, egzersizi otomatik olarak tespit edip, detaylı takip modunu da aktifleştirebiliyor.

Spor takibinde koşu mesafesi, süre, tempo, yakılan kalori gibi değerleri bildiren akıllı bileklik, 50 metreye kadar suya dayanıklılığı sayesinde yüzerken de kullanılabilirken, yüzme sırasında kulaç frekansını ve yüzme mesafesini de ölçüyor.

14 güne kadar pil ömrüne sahip olan Honor Band 6, yoğun kullanımda bile 10 günlük pil süresi sağlarken, manyetik şarj ünitesine kolayca yerleştirilerek hızlı şarj özelliği de barındırıyor.

Meteor Siyahı, Martı Grisi ve Mercan Pudrası gibi renk seçeneklerine sahip olan Honor Band 6, akıllı bileklik standartlarını yeniden belirlemeye hazırlanıyor.

CES kapsamında tanıtılan ürünler arasında en iyileri ödüllendiren Newsweek, Android Authority ve Tech Radar gibi yayınlardan tam puan alan Honor Band 6, Android Authority tarafından "CES 2021'in En İyileri" ödülüne layık görülürken "CES 2021'in En İyi Giyilebilir Teknolojileri" arasına girmeyi başardı.

MagicBook Pro 2021'de tanıtıldı

Verilen bilgiye göre, CES 2021'de tanıtılan bir diğer Honor ürünü ise, hafif ama güçlü taşınabilir dizüstü bilgisayarı MagicBook Pro 2021 oldu.

Gücünü Intel Core i5-10210U işlemciden alan HONOR MagicBook Pro 2021, barındırdığı NVIDIA GeForce MX350 özelliğiyle de grafik gücünü ortaya koyuyor.

16.1 inç'lik Full HD ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, bu panelde yüzde 100 sRGB kapsamı sunarak, özellikle tasarımcılar ve profesyonellerin işini kolaylaştırıyor.

16 GB'lık DDR4 belleğe ve 512 GB'lık NVMe SSD depolamaya sahip olan bilgisayar, gizli pop-up web kamerası ve birden fazla giriş-çıkış yuvasıyla da kullanım kolaylığı sağlıyor.

56Wh'lık batarya barındıran Honor MagicBook Pro 2021, tek şarjda 11 saate kadar çalışma imkanı tanıyor. Hızlı şarj özelliği de olan bilgisayar, 30 dakikada yüzde 50 şarj seviyesine ulaşarak, taşınabilirliği de bir üst seviyeye çıkarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu