Honor, Bazı Akıllı Telefonları İçin Android Q Sözü Verdi

Geçtiğimiz aylar içerisinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Huawei'ye yasak getirmesinden sonra Google ile ilişiği kesilen Huawei, Android'in yeni çıkacak sürümlerini alamayacak hâle geldi. Bunun yanında Huawei'nin alt markası olan Honor ise kullanıcılarına Android'in son sürümü için güncelleme vereceğine dair söz veriyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Honor'un Birleşik Krallık departmanının yapmış olduğu bir paylaşım ile hâlihazırda satın alınmış olan tüm Honor cihazlar ile kullanıcıların uygulama mağazası Play Store'dan sınırsız bir şekilde yaralanabileceklerini ve hangi model akıllı telefonlarının kesinlikle Android Q güncellemesi alacağını duyurdu.

Birleşik Krallık Honor'un yapmış olduğu paylaşıma göre Honor 20, Honor 20 Lite ve Honor 20 Pro cihazları Android'in Q işletim sistemi sürümüne erişim hakkına sahip olacak. Honor'un bu yıl tanıttığı View 20, 8A ve 8S gibi yine Android Q'ya uygun cihazlardan bahsetmemesinin sebebinin Çinli şirketin hangi akıllı telefonlarına Android Q'yu sunabileceğinin tam olarak kesinleşmemesi olduğu düşünülüyor.