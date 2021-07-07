HONOR Band 6 ile yazı daha aktif geçirin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HONOR Band 6 ile yazı daha aktif geçirin

HONOR Band 6 ile yazı daha aktif geçirin
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

HONOR, yakın zamanda kullanıcıların beğenisine sunduğu akıllı bileklik HONOR Band 6'yla bu yazı daha aktif ve formda geçirmenizi sağlayacak.

HONOR, yakın zamanda kullanıcıların beğenisine sunduğu akıllı bileklik HONOR Band 6'yla bu yazı daha aktif ve formda geçirmenizi sağlayacak.

HONOR'dan yapılan açıklamaya göre, spor ve aktivite takibi konusunda adeta bir akıllı saat deneyimi sunan HONOR Band 6, tatil sezonunun başlamasıyla hareketli geçecek yaz mevsimindeki akıllı asistanınız olmaya hazır.

Yaz denince akla tatil, tatil denince de genellikle deniz, güneş ve kum geliyor. Bu üçlü bizler için her ne kadar eğlenceli olsa da yanımızda taşıdığımız elektronik cihazlar için çeşitli problemlere neden olabilir.

HONOR Band 6 ise zorlu koşullarda kullanılabilecek şekilde tasarlandı. 50 metreye kadar suya dayanıklı akıllı bileklik, sıcaklık ve aşınmaya karşı kapsamlı testlerden başarıyla çıktı. Kayışlarında silikon materyal kullanılan Band 6, kir ve ter tutmazken suya dayanıklı olması sayesinde de kolayca temizlenebiliyor.

HONOR Band 6, kapsamlı egzersiz ve aktivite özellikleriyle yazın yüksek temposunu kontrol etmeyi sağlıyor. Açık ve kapalı alanda koşu, yürüyüş, bisiklet, havuzda yüzme gibi 10 farklı aktiviteleri takip edebilen akıllı bileklik, kandaki oksijen seviyesini gösteren SpO2 değerini de ölçebiliyor. Bunların yanı sıra atılan adım sayısı, kalp ritmi, harcanan kalori gibi standart verileri rakiplerinin aksine oldukça geniş ve canlı bir ekrandan, detaylı bir şekilde gösterebiliyor. HONOR Band 6, su altında da aktiviteleri takip etmeye devam ediyor. Özellikle yüzmeye meraklı olanlar için kulaç sayısı, kat edilen mesafe ve SWOLF skoru gibi istatistikleri kaydediyor.

-Akıllı asistan özellikleri öne çıkıyor

10 dakikalık şarjla 3 gün kullanılabilen HONOR Band 6, akıllı asistan özellikleriyle de birçok işi kolaylaştırıyor. Plaj çantasının dibindeki telefonu bulmanızı kolaylaştıran "Telefonumu Bul", tatilin en güzel anlarını telefona elinizde tutmadan kaydetmeyi sağlayan "Uzaktan Deklanşör" ve telefondaki müzikleri kolayca yönetmeye imkan tanıyan "Müzik Oynatma" gibi uygulamalar, HONOR Band 6'yı sıradan bir akıllı bileklikten çok daha fazlasına sahip bir yardımcı haline getiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Zeki Müren Sezen Aksu İlyas Tetik Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mostafa Mohamed Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HONOR Band 6 ile yazı daha aktif geçirin - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 10:20:22. #1.14#

title