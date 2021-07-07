HONOR Band 6 ile yazı daha aktif geçirin

HONOR, yakın zamanda kullanıcıların beğenisine sunduğu akıllı bileklik HONOR Band 6'yla bu yazı daha aktif ve formda geçirmenizi sağlayacak.

HONOR, yakın zamanda kullanıcıların beğenisine sunduğu akıllı bileklik HONOR Band 6'yla bu yazı daha aktif ve formda geçirmenizi sağlayacak.

HONOR'dan yapılan açıklamaya göre, spor ve aktivite takibi konusunda adeta bir akıllı saat deneyimi sunan HONOR Band 6, tatil sezonunun başlamasıyla hareketli geçecek yaz mevsimindeki akıllı asistanınız olmaya hazır.

Yaz denince akla tatil, tatil denince de genellikle deniz, güneş ve kum geliyor. Bu üçlü bizler için her ne kadar eğlenceli olsa da yanımızda taşıdığımız elektronik cihazlar için çeşitli problemlere neden olabilir.

HONOR Band 6 ise zorlu koşullarda kullanılabilecek şekilde tasarlandı. 50 metreye kadar suya dayanıklı akıllı bileklik, sıcaklık ve aşınmaya karşı kapsamlı testlerden başarıyla çıktı. Kayışlarında silikon materyal kullanılan Band 6, kir ve ter tutmazken suya dayanıklı olması sayesinde de kolayca temizlenebiliyor.

HONOR Band 6, kapsamlı egzersiz ve aktivite özellikleriyle yazın yüksek temposunu kontrol etmeyi sağlıyor. Açık ve kapalı alanda koşu, yürüyüş, bisiklet, havuzda yüzme gibi 10 farklı aktiviteleri takip edebilen akıllı bileklik, kandaki oksijen seviyesini gösteren SpO2 değerini de ölçebiliyor. Bunların yanı sıra atılan adım sayısı, kalp ritmi, harcanan kalori gibi standart verileri rakiplerinin aksine oldukça geniş ve canlı bir ekrandan, detaylı bir şekilde gösterebiliyor. HONOR Band 6, su altında da aktiviteleri takip etmeye devam ediyor. Özellikle yüzmeye meraklı olanlar için kulaç sayısı, kat edilen mesafe ve SWOLF skoru gibi istatistikleri kaydediyor.

-Akıllı asistan özellikleri öne çıkıyor

10 dakikalık şarjla 3 gün kullanılabilen HONOR Band 6, akıllı asistan özellikleriyle de birçok işi kolaylaştırıyor. Plaj çantasının dibindeki telefonu bulmanızı kolaylaştıran "Telefonumu Bul", tatilin en güzel anlarını telefona elinizde tutmadan kaydetmeyi sağlayan "Uzaktan Deklanşör" ve telefondaki müzikleri kolayca yönetmeye imkan tanıyan "Müzik Oynatma" gibi uygulamalar, HONOR Band 6'yı sıradan bir akıllı bileklikten çok daha fazlasına sahip bir yardımcı haline getiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu