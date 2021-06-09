Honor Band 6'dan uyku takibi ve uyku kalitesini artıran öneriler

Honor Band 6 sayesinde uyku kalitesi ölçülebilirken, daha iyi bir uyku için sunulan öneriler de uygulanabiliyor.

Honor Band 6 sayesinde uyku kalitesi ölçülebilirken, daha iyi bir uyku için sunulan öneriler de uygulanabiliyor.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, Honor, geçen günlerde Türkiye'de satışa çıkardığı yeni akıllı bilekliği Honor Band 6'yla kullanıcılara şık bir aksesuar sunmanın yanı sıra sağlık ve egzersiz takibini kolaylıkla yapabilme imkanı sağlıyor. Akıllı bilekliğin dikkati çeken özelliklerinin başında, detaylı uyku takibi ve uyku kalitesini artıran öneriler geliyor.

Uyku, günlük yaşamın en temel ihtiyacı olurken, yetersiz veya uzun süreli uyku, insan sağlığını birçok alanda negatif etkileyebiliyor. Bu yüzden uykunun süresi kadar, doğru şekilde uyumak da çok önemli. Bağışıklık sisteminin güçlü olmasından ruh haline ve yaratıcılığa kadar uyku kalitesinin etkisi farklı şekillerde hissedilebiliyor.

Honor Band 6 ise TruSleep, algoritmasıyla uyurken kalp ritmini, vücut hareketlerini, nefes alışverişini tespit edebiliyor. Akıllı bileklik; sensörlerden gelen veriyi, dünya çapında uyku üzerine yapılan araştırmalarından alınan büyük veriyle algoritmada birleştirerek detaylı bir uyku raporu çıkarıyor. Uyanık zaman, REM uykusu, hafif uyku ve derin uyku gibi aşamaları belirleyebilen TruSleep algoritması sayesinde Honor Band 6, uyku süresini ve ana hedefi görebilmeyi sağlıyor. Uyku iyileştirme önerileri ve önemli uyku bozukluklarını tespit edebilen algoritma, bu bilgileri "Sağlık" uygulaması üzerinden veriyor. Yine uygulama üzerinden uykuyla ilgili tüm aşamalar grafik şeklinde görülebiliyor.

Diğer akıllı bileklik ve saatlerin aksine oldukça ince ve bileğin doğal yapısına uyumlu bir şekle sahip olan Honor Band 6, bu sayede gece boyu kolda takılı olduğunda bile rahat bir kullanım sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu