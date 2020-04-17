Honor 9X Lite Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı Honor yeni akıllı telefon modelini tanıttı.

Honor yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Honor 9X'in lite sürümü duyuruldu! Tasarımı ile göz dolduran Honor 9X Lite özellikleri ile de epey dikkat çekiyor. Gelin hep beraber Honor 9X Lite'a yakından bakalım.

Honor 9X Lite Özellikleri

Finlandiya'da tanıtılan Honor 9X Lite, 6.5 inçlik Full HD+ çözünürlük sunan çentikli ekrana sahip. Gücünü Kirin 710 yonga setinden alan akıllı telefonda 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunmakta.

Cihazın arka tarafında iki adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 48 MP ana, 2 MP derinlik sensörü. Honor 9X Lite'ın ön tarafına baktığımızda bizleri bir adet 16 MP çözünürlüğünde kamera sensörü karşılamakta.

3.750 mAh bataryaya sahip olan akıllı telefonda hızlı şarj bulunmuyor. Android 9 Pie işletim sistemi ile gelen Honor 9X Lite, Google servislerine sahip.

Honor 9X Lite Fiyatı

Siyah ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği olan Honor 9X Lite'ın fiyatının 199 euro olduğu açıklandı. Bu fiyat şu anki kur ile 1.491 TL'ye tekabül ediyor. Bildiğiniz üzere bu fiyata vergiler dahil değil.

Sizler Honor 9X Lite hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!