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Teknoloji

Honor 9A Özellikleri Sızdırıldı

Honor, yeni akıllı telefonu Honor 9A'yı 30 Mart'ta duyuracağını doğruladı. Etkinliğin öne çıkan ismi 5G hazır Kirin 820 işlemciyle çalışan ilk telefon olarak gelecek olan Honor 30S olacak.

24.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:34
Honor 9A Özellikleri Sızdırıldı

Honor, yeni akıllı telefonu Honor 9A'yı 30 Mart'ta duyuracağını doğruladı. Etkinliğin öne çıkan ismi 5G hazır Kirin 820 işlemciyle çalışan ilk telefon olarak gelecek olan Honor 30S olacak. Honor 30S'nin özelliklerini biliyoruz, Honor 9A ile ilgili tüm önemli detaylar da China Telecom veritabanında ortaya çıktı.

Honor 9A, kalın çerçeveli su damla çentikli bir ekranla geliyor. Telefonun arka paneli polikarbonat malzemeden yapılmış gibi görünüyor. Sol üst köşede dikdörtgen formundaki kamera bölümünde iki lens bulunuyor. Parmak izi okuyucu da kameranın hemen yanına konumlandırılmış. Telefonun inceliği 9.04 mm, ağırlığı 185 gr. 6.3 inç ekran HD+ (720 x 1600) çözünürlük sunuyor. Ekran gövde oranı yüzde 88.4. Cihazın kalbinde 2.3GHz hızda çalışan Helio P35 işlemci bulunuyor. 4GB RAM, 64GB depolama alanı (microSD kart desteği mevcut) ile gelen telefon 5000 mAh gibi oldukça güçlü bir bataryadan güç alıyor. Telefonun hoparlörlerinin şok edici yüksek ses seviyesi sunacağı söyleniyor. Önde 8 megapiksel selfie kamera, arkada 13 megapiksel + 2 megapiksel kamera bulunduran telefonda 3.5mm kulaklık girişi de yer alıyor.

Karanlık gece siyahı, yeşil jasper taşı ve mavi su zümrüt renk seçenekleriyle gelen Honor 9A telefonun fiyatının 130 dolar civarında olması bekleniyor.

Kaynak: Tamindir

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Manşet

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