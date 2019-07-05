HONOR 8S Türkiye'de Ön Siparişle Satışa Sunuldu

HONOR 8S Türkiye'de Ön Siparişe Açıldı



Geniş açılı 13 MP kamerası, çift SIM desteği ve yüz ile kilit açma özelliğiyle öne çıkan fiyat performans telefonu HONOR 8S, Bluetooth hoparlör hediyesiyle birlikte Vatan Bilgisayar'da 1399 TL'den ön siparişe açıldı. 8 Temmuz'a kadar sürecek olan ön sipariş kampanyası sonrasındaysa ürün Vatan Bilgisayar ve Türk Telekom mağazalarından satın alınabilecek.

HONOR, bütçe dostu fiyat performans telefonu HONOR 8S'nin ön siparişe özel hediyelerle Türkiye'de satışa sunulduğunu duyurdu. Vatan Bilgisayar internet sitesinde başlayan ön siparişte 1.399 TL özel fiyatıyla HONOR 8S alan kullanıcılar, yeni akıllı telefonlarıyla birlikte Bluetooth hoparlör hediyesine ücretsiz sahip oluyor. Mavi ve siyah renk seçenekleriyle Türkiye pazarına giren yeni modelin Vatan Bilgisayar ve Türk Telekom mağazalarındaki satışı ise 8 Temmuz Pazartesi başlayacak.

5,71 inç büyüklüğünde damla çentikli FullView ekranı, çift SIM kart desteği, yüz ile kilit açma teknolojisi ve yüksek kalitede çekim yapabilen 13 MP çözünürlüklü kamerasıyla piyasaya sürüldüğü tüm pazarlarda ilgi gören HONOR 8S, Vatan Bilgisayar'da vade farksız satış olanaklarıyla teknoloji tutkunlarıyla buluşuyor.

Daha fazlasını görmek ve keşfetmek isteyenlere özel olarak geliştirilen HONOR 8S'nin çift dokulu gövdesinde mat ve parlak dokuların uyumu göze çarpıyor. Geniş diyafram açıklığına sahip 13 MP kamera, dünyaya yeni açılardan bakmak isteyen kullanıcıları yeni bir yolculuğa çağırıyor.

HONOR 8S Öne Çıkan Özellikleri

Damla Çentikli Ekran



İnce bir çerçeveye sahip olan 19: 9 FullView ekran, HONOR 8S'nin ekran-gövde oranını yüzde 84,6'ya çıkarıyor. Damla çentikli tasarımda 5,71 inç tam ekranın üst kısmında konumlanan ön kamera; düşük ışık koşullarında dahi 1,5 saniyede 1.024 farklı yüz özelliğini tanımlayarak telefonun kilidini açabiliyor. 5 MP çözünürlüklü özçekim kamerası, akıllı güzelleştirme özelliğiyle kaliteli fotoğraflar çekmenizi sağlıyor.

Daha Geniş Diyafram, Düşük Işıkta Daha Kaliteli Görüntü



f/1.8 diyafram açıklığı, HONOR 8S'nin 13 MP arka kamerasının düşük ışıklarda belirleyici özelliği oluyor. Bu kamera yüksek kaliteli net fotoğrafları, popüler "bokeh" efektiyle zenginleştiriyor. Geniş diyafram açıklığı sayesinde kamera, ışığı çok daha verimli kullanarak düşük aydınlatmalı ortamlarda da arka planı bulanıklaştıran bokeh efektini sağlıyor.

HONOR 8S ile Tam Gün Kesintisiz Deneyim



HONOR 8S'nin sahip olduğu 3.020 mAh pil; 12 nm işlemci ve EMUI kullanıcı arayüzünün akıllı güç tasarruf özellikleriyle birleşince tek şarjla tam gün kesintisiz kullanıma olanak tanıyor. Yüksek frekanslı dört çekirdekli işlemciden güç alan telefon, EMUI 9.0'ın akıllı arkaplan uygulama yönetimi algoritmalarıyla günlük kullanımı pürüzsüz hale getiriyor.

Tüm İhtiyaçları Karşılayan 2 SIM Kart ve 1 Micro SD Yuvası



microSD yuvasıyla 512 GB'a kadar artırılabilir depolama sunan HONOR 8S, iki ayrı nano SIM yuvasıyla da farklı SIM kartları üzerinden haberleşme ihtiyacını karşılıyor. Üç yuvanın da eşzamanlı çalışması, zahmetsiz iletişimi garanti altına alıyor. 32 GB dahili depolamaya sahip olan cihaz ayrıca 2 GB RAM sayesinde pürüzsüz bir deneyim yaşatıyor.

HONOR 8S için 24 Saatte Servis Hizmeti



HONOR, Türkiye'nin üç büyük şehrinde yer alan merkez servis noktalarında sunduğu hızlı ve etkili satış sonrası hizmetle de kullanıcıların cihazlarından çok daha uzun süre fayda sağlamalarına olanak tanıyor. HONOR 8S kullanıcıları, cihazlarıyla ilgili teknik arızaları İstanbul, Ankara ve İzmir'deki merkez servis noktalarında ortalama 1 saatte çözebiliyor. Ayrıca, Türkiye'nin dört bir yanındaki HONOR kullanıcılarına kargo süresi hariç 24 saat içinde çözüm sunuluyor.

Kaynak: Teknotalk.com