Honor 8S, Türkiye'de Ön Siparişe Açıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin alt şirketi olarak ticari yaşamını sürdüren Honor, yeni akıllı telefon modeli 8S'in ön siparişlerini ülkemizde aktifleştirdi. Eğer bir Honor 8S almayı düşünüyorsanız, şimdiden ön sipariş verebilirsiniz.

5.71 inç HD+ çözünürüğünde bir ekrana sahip olan Honor 8S'in çentikli bir ekranı bulunuyor. MediaTek Helio A22 işlemcinin kullanıldığı model, 2GB RAM ve 32 GB dahili belleğiyle geliyor. microSD kart desteğinin olduğu modelde dilerseniz depolama alanınızı 512 GB'ye kadar yükseltebiliyorsunuz.

Honor 8S Tüm Özellikleri

5.71 inç HD+ (720 x 1520 piksel) ekran



MediaTek Helio A22 işlemci



2 GB RAM



32 GB dahili bellek (512 GB artırılabilir microSD desteği)



5 megapiksel ön kamera



13 megapiksel, f/1.8 diyafram açıklığında arka kamera



Çift SIM desteği



Yüz tanıma özelliği



Android 9 Pie tabanlı EMUI 9

Honor 8S'i ön siparişle satın almak isterseniz Vatan Computer'ın internet sitesine erişmeniz gerekiyor. 1.399 TL olarak fiyatlandırılmış olan bu ürünün ön sipariş sayfasına, burada bulunan bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz. Ürünün teslimatına 12 Temmuz'da başlanacak.