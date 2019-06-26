Honor, 5G Destekli Telefonunu Yıl Sonuna Doğru Tanıtacak

Huawei'nin alt markası olarak hayatına devam eden Çinli akıllı telefon üreticisi Honor, ürettiği fiyat/performans odaklı akıllı telefonlarla adından söz ettiriyor. Kullanıcılarının fazlasıyla memnun kaldığı teknoloji şirketi Honor, yeni iletişim teknolojisi 5G destekli akıllı telefonunu 2019'un 4. çeyreği içerisinde tanıtacak.

Şangay'da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'ndeki konuşmasında şirketin başkanı George Zhao'nun duyurduğu bu akıllı telefon, Honor'un ilk 5G telefonu olma unvanına sahip olacak. Yaptığı konuşmada Zhao, cihazın teknik özellikleri hakkında ne yazık ki herhangi bir detayı açıklamadı.

5G teknolojisi destekli yeni akıllı telefonun 100 milyondan fazla satış gerçekleştirilmesi beklediğini belirten George Zhao, bahsi geçen Honor akıllı telefonun en çok Çin sınırları içerisinde satılması ve kullanılmasını beklediğini de sözlerine ekledi. Honor'un 5G akıllı telefonu ile ilgili daha fazla bilgi ortaya çıktığında bunları sizlerle paylaşıyor olacağız.