Honor 30S Çıkış Tarihi Açıklandı Honor yeni akıllı telefon modelini ne zaman piyasaya süreceğini duyurdu. 5G teknolojisini destekleyecek olan Honor 30S'in çıkış tarihi Çi

Honor yeni akıllı telefon modelini ne zaman piyasaya süreceğini duyurdu. 5G teknolojisini destekleyecek olan Honor 30S'in çıkış tarihi Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo'da açıklandı.

Honor 30S Çıkış Tarihi Belli Oldu

Weibo'da şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Honor 30S, 30 Mart'ta tanıtılacak. Gücünü Kirin 820 yonga setinden almasına kesin gözüyle bakılan cihazın arka tarafında en az 3 kamera sensörü bulunacak.

Honor 30S'in dikdörtgen bir kamera çerçevesi ile geleceği ve çentiksiz ekrana sahip olacağı söylenmekte. 40 Watt'lık hızlı şarj teknolojisi ile geleceği konuşulan akıllı telefonun beyaz ve turuncu olmak üzere iki renk seçeneğinin olacağı sızdırıldı.

Honor 30S hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenmekte. Cihaz tanıtıldığında tüm detaylar Tamindir.com üzerinde yer alacak. Bizleri takipte kalarak en yeni teknolojik gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

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