Honor 30S 5G Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatı
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Huawei, Teknoloji

Honor 30S 5G Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatı

Geçtiğimiz günlerde P40 serisini tanıtan Huawei'nin alt markası Honor, yeni telefonunu duyurdu. Kirin 820 işlemciden güç alan ilk model olan Honor 30S'in özellikleri ve fiyatı haberimizde.

31.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:49
Honor 30S 5G Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatı

Geçtiğimiz günlerde P40 serisini tanıtan Huawei'nin alt markası Honor, yeni telefonunu duyurdu. Kirin 820 işlemciden güç alan ilk model olan Honor 30S'in özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Honor 3S 5G, P40 serisinin (P40, P40 Pro ve P40 Pro Plus) altına konumlandırılan üst orta segment bir akıllı telefon modeli. Selefinin tasarımını koruyor. Honor 2S'de gördüğümüz aynı yuvarlak köşeler ve kelebek üç boyutlu cam arka tasarımına sahip. Parmak izi sensörü yan tarafta bulunuyor. Arkada dört kamera ve bir flaş modülü içeren yeni dikdörtgen matris kamera düzeni karşımıza çıkıyor. Önde selefine benzer tek delikli kamera bulunduruyor. Siyah, mavi ve yeşil renklere ek olarak yeni kuş tüyü geçişli model ile geliyor.

Honor 3S Özellikleri

Honor 30S, yeni 7nm Kirin 820 işlemci ile geliyor. Orta seviye bir işlemci olmasına rağmen 2020'nin en iyi işlemcileriyle karşılaştırabilecek seviyede, etkileyici performans ve yapay zeka becerisi sunuyor. Bu çip sayesinde Honor 30S, yapay zeka performansı açısından bugün piyasadaki en iyi amiral gemilerinden çok daha iyi. Grafik tarafında 6 çekirdek Mali-G57 GPU taşıyor. 8GB RAM (LPDDR4X) ve 256GB depolama (UFS 2.1) ile gelen telefonun 6.5 inç, delik çentikli LTPS LCD ekranı 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde ve HDR10 sertifikasına sahip. Kirin 820 işlemci sayesinde cihaz 5G SA/NSA çift mod standardını destekliyor, ayrıca WiFi ac, Bluetooth 5.1, 3.5mm kulaklık girişi desteği mevcut. Yalnız NFC ve kızılötesi bağlantısı yok. Telefon ayrıca özel bir e-Okuyucu modu (siyah ve beyaz), göz koruma, Link Turbo, GPU Turbo desteği sunuyor.

40W hızlı kablolu şarjı destekleyen 4000 mAh bataryadan güç alan Honor 30S, dörtlü kamera kurulumu ile geliyor. 64 megapiksel f/1.8 ana, 8 megapiksel f/2.4 telefoto kamera (3x optik zoom, 5x hibrit zoom, 20x dijital zoom), 8 megapiksel f/2.4 ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel f/2.4 makro çekim (4cm'ye a kadar) arka kamera sistemini oluşturuyor. Telefon OIS desteği sunmuyor. 4K video kaydı ve 720p çözünürlükte 960FPS yavaş çekim video destekliyor. Stabilizasyon AIS (yapay zeka görüntü sabitleme) ve EIS (dijital görüntü sabitleyici) ile sağlanıyor.

Honor 3S Fiyatı

Honor 30S, 7 Nisan'da Çin'de satışa sunulacak. 8GB RAM + 128GB depolama modelli Honor 30S'in fiyatı 2399 yuan (yaklaşık 338 dolar), 8GB RAM + 256GB depolama modelli Honor 30S'in fiyatı 2699 yuan (yaklaşık 380 dolar).

Kaynak: Tamindir

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