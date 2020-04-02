Honor 30'un Yeni Görseli Önemli Detaylar Veriyor 15 Nisan'da ortaya çıkması beklenen Honor 30'un 50MP Sony IMX7xx kamera sensörüyle geleceği söyleniyordu.

15 Nisan'da ortaya çıkması beklenen Honor 30'un 50MP Sony IMX7xx kamera sensörüyle geleceği söyleniyordu. Şimdi ise Honor 30'a ait yeni bir görsel ortaya çıktı ve bu görsel, 50MP Sony IMX700 tabanlı kamerayı doğruluyor.

IMX700 ile ilgili ayrıntılar hala az olsa da önemli bir kaynağın verdiği bilgilere göre bu, endüstrinin en büyük özel Sony sensörü olacak. Bu muhtemelen Huawei P40 serisinin 1/ 1.28" sensörüyle eşleşeceği anlamına geliyor.

Yeni görsel ayrıca, 50MP birincil kameranın üç lens ile birlikte geleceğini ve bunlardan birinin periskop modülü olacağını doğruluyor. Bu kameraların, çift LED flaşına da ev sahipliği yapan dikdörtgen bir yapının içine yerleştirildiği görülüyor. Kamera modülünün ise altın renkli bir çerçevesi olduğunu görebilirsiniz ve bu kısımda Honor 30'un Octa PD'ye sahip olacağını doğrulayan bir ifade de mevcut.

Görsele baktığımızda bunların dışında ise, cihazın üst kısmında ikincil bir mikrofonun yer aldığını ve buna bir IR Blaster (kızılötesi blaster) ya da 3.5mm kulaklık girişinin eşlik ettiğini görüyoruz. Honor 20'de bir ses jakı yoktu, açıklık yeterince büyük olduğu için buna doğru bir dönüş var gibi. Üst çerçevede anten hatlarını da görebiliyoruz, yani Honor 30'un metal bir çerçevesi olduğunu söyleyebiliriz.

Dahası, Honor 30'un sağ tarafında bir tuş da var. Telefonun sol kısmında herhangi bir tuş görünmediği için (daha önce paylaşılan resmi bir görselde gördüğümüz üzere) bu muhtemelen güç tuşunun altına yerleştirilmiş bir ses ayar tuşu olabilir. Honor 30 ve Honor 30 Pro'nun lansman etkinliğine yaklaşık 2 hafta kaldı. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu cihazlar hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması oldukça muhtemel.