Honor 30 Lite Geliyor! Tasarımı Ortaya Çıktı Honor'un üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeli ortaya çıktı. AQM-AL10 model numaralı cihaz TENAA'da gün y

Honor'un üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeli ortaya çıktı. AQM-AL10 model numaralı cihaz TENAA'da gün yüzüne çıktı.



Honor 30 Lite Özellikleri Nasıl Olacak?



Honor 30 Lite ismi ile tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan AQM-AL10 model numaralı cihazın 6.3 inçlik Full HD+ ekrana sahip olması bekleniyor. Akıllı telefonun ön tarafında damla çentik bulunacak ve bu çentiğin içerisinde 16 MP'lik kamera sensörü yer alacak.



Honor 30 Lite'ın arka tarafında 48 MP ana, 8 MP geniş açı ve 2 MP makro olmak üzere toplamda 3 adet kamera sensörü olacak. Akıllı telefonun 2.27Ghz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir CPU'dan güç alması bekleniyor. Bu yonga setinin Kirin olacağı söylenmekte.



3.900 mAh bataryaya sahip olması beklenen cihazda 22.5 Watt'lık hızlı şarj özelliği bulunacak. Honor 30 Lite'da 6 GB/ 8 GB RAM ve 128/ 256 GB dahili depolama alanı yer alacak. Cihazın ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmezliğini korumakta.