Honor 30 Lite Geekbench Testinde Ortaya Çıktı Temmuz ayında satışa sunulması beklenen Honor 30 Lite Geekbench testinde

Temmuz ayında satışa sunulması beklenen Honor 30 Lite Geekbench testinde ortaya çıktı. Geekbench testi, MXW-AN00 model numarası ve Maxwell kod adıyla ortaya çıkan cihaz hakkında bilgi verdi. Detaylar haberimizde.

Geekbench'te tek çekirdek testinden 2491 puan alan MXW-AN00 model numarasına sahip cihaz, çoklu çekirdek testinden 8737 puan almayı başardı. Maxwell kod adıyla Geekbench testinde ortaya çıkan cihazın Honor 30 Lite olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu cihazın daha önce birtakım teknik özellikleri sızdırılmıştı.

Honor 30 Lite Geekbench Testi ile Ortaya Çıkan Teknik Özellikleri

Daha önce sızdırılan bilgilere göre 6.5 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan cihaz, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 90Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunacak. Gücünü Dimensity 800 olarak da bilinen MediaTek MT6873 işlemcisinden alan yeni model, 6 GB RAM'e sahip olacağı tahmin ediliyor.

Cihazın arka kısmında 48MP, 8MP ve 2MP olmak üzere toplamda 3 adet kamera yer alacak. Sızdırılan görsele göre arka kameralar dikey bir şekilde konumlandırılmış. Cihazın ön kısmında ise 16MP çözünürlüğünde kamera bulunacak.

22.5 Watt'lık hızlı şarj teknolojisine sahip olan cihaz, 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor. Android 10 işletim sistemi ile birlikte gelecek olan Honor'un yeni chazında EMUI 10.1 arayüzü bulunacak.