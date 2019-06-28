Honor 20 Pro, Global Pazarın Anahtarı Olan Google Play Sertifikasını Aldı

ABD'nin Huawei'yi kara listeye almasının ardından Google, Huawei'ye olan desteğini sonlandırmıştı. Yasaktan birkaç gün sonra çıkan Honor 20, Google'dan gerekli sertifikaları almıştı ancak Pro modeli hakkında soru işaretleri bulunuyordu.

Son gelişmelerin ardından Honor 20 Pro'nun da Google Play sertifikası alan cihazlar arasında bulunduğu ortaya çıktı. Bu da Honor 20 Pro'nun her an küresel pazarda satışa çıkabileceği anlamına geliyor. 1 Haziran tarihinde Google Play sertifikasını alan Honor 20'nin, Birleşik Krallık gibi bölgelerde satışa sunulduğunu da göz önünde bulunduracak olursak bu ihtimalin oldukça güçlü olduğunu söyleyebiliriz.

Açıklanan listeye bakıldığında cihazların isminin 'Honor 20 Pro/ Nova 5T Pro' ve Honor 20/ Nova 5T' olarak görmek mümkün. Bu da Honor 20 ve 20 Pro'nun bazı ülkelerde Nova 5T ve 5T Pro olarak satışa sunulabileceğine işaret ediyor. Başka bir deyişle cihaz ülkemize Nova 5T Pro olarak gelirse şaşırmamanız gerektiğini şimdiden belirtelim.