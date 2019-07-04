Honor 10 'Yanlışlıkla' Düşme Testine Maruz Kaldı: 5 Kattan Düştü Fakat Çalışmaya Devam Etti

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, içerisinde bulunduğumuz senenin başlarında Apple'ı geçerek Samsung'un arkasında dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi unvanına sahip olmuştu. Bugün ise Huawei'nin alt markası Honor'un bir akıllı telefon modelinin ne kadar sağlam ve kaliteli olduğu görüldü.

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan bir gönderide Honor 10 akıllı telefonunun 5. kattan yere düştüğü belirtildi. Cihazın ekranında bulunan cam çatlaklarla doldu. Ne var ki cihazın LCD ekranına neredeyse hiçbir zarar gelmedi. Dokunmatik özelliği ise hiçbir sorun olmaksızın çalıştı.

Cihazın kullanıcısı ekranın üst tarafını pek göremediğini ancak "split screen" özelliği sayesinde ekranı ikiye bölüp istenilen uygulamayı ekranın alt tarafında sorunsuz bir şekilde kullanabildiğini söylüyor. Honor'un en yetkili ismi Xiong Junmin ise 5. kattan gerçekleşen düşüşün Honor'un Honor 10 akıllı telefon için laboratuvarlarda yaptığı testlerden bile daha ciddi olduğunu söylüyor.