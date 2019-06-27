Honor 10 Lite ve 20i İçin EMUI 9.1 Güncellemesi Yayınlandı

Huawei, akıllı telefonlarından kullandığı Android tabanlı arayüzü EMUI'nin 9.1 sürümünü kullanıcılarının hizmetine sunmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan takvime uyumlu olarak güncellemeyi dağıtmaya başlayan Huawei, ilk olarak Mate 20 X için güncellemeye yayınladı. Bölgesel olarak Huawei Mate 20 X kullanıcıları, akıllı telefonlarına gelen bildirimleri ya da telefonlarında bulunan 'Ayarlar' menüsüne giderek güncelleme işlemini düzenli olarak takip edebilirler.

Huawei kendi akıllı telefonlarının yanında, alt şirketi olan Honor'un da akıllı telefonlarında güncelleme işlemini başlattı. Bu bağlamda ilk olarak Honor 10 Lite ve Honor 20i kullanıcıları, EMUI 9.1 sürüm güncellemesini almaya başladılar.

EMUI 9.1 güncellemesi akıllı telefonlara pek çok yeni özellikler ve performans iyileştirmeleri sunuyor. Bu özelliklerden ön plana çıkanları, GPU Turbo 3.0 özelliğinin dahil edilmesi ve kişiye özel videolu zil seslerinin oluşturulabilmesi.

Şirket, EMUI 9.1 güncellemesinin ilk olarak Çin için üretilmiş olan akıllı telefonlara dağıtılmaya başlandığını duyurdu. Güncellemelerin kısa süre içinde tüm dünyada yayınlanması bekleniyor.