Hong Konglulardan Doğu Türkistan'daki Uygur azınlığa destek eylemi
Çin karşıtı Hong Konglular bu kez, ana karanın Doğu Türkistan'da, uluslararası toplumun kültürel soykırım olarak adlandırdığı asimilasyon politikalarına tepki için eylem düzenledi. Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti..
Hong Kong'da demokrasi talebiyle aylardır eylem düzenleyenler bu kez Çin'in Uygur politikasına karşı meydanlara indi.
Binlerce kişi Doğu Türkistan bayrakları ve Hong Kong'un bağımsızlığını isteyen pankartlarla kentin Edinburgh Meydanı'nda toplandı. Güvenlik güçleri, barışçıl eylem düzenleyen kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Euronews.com'da Görüntüle