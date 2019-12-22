Hong Konglulardan Doğu Türkistan'daki Uygur azınlığa destek eylemi
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Hong Konglulardan Doğu Türkistan'daki Uygur azınlığa destek eylemi

Çin karşıtı Hong Konglular bu kez, ana karanın Doğu Türkistan'da, uluslararası toplumun kültürel soykırım olarak adlandırdığı asimilasyon politikalarına tepki için eylem düzenledi. Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti..

22.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:35
Hong Konglulardan Doğu Türkistan'daki Uygur azınlığa destek eylemi

'da demokrasi talebiyle aylardır eylem düzenleyenler bu kez Çin'in politikasına karşı meydanlara indi.


Binlerce kişi bayrakları ve Hong Kong'un bağımsızlığını isteyen pankartlarla kentin Edinburgh Meydanı'nda toplandı. Güvenlik güçleri, barışçıl eylem düzenleyen kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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