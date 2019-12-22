Hong Konglulardan Doğu Türkistan'daki Uygur azınlığa destek eylemi

22.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:35

Hong Kong'da demokrasi talebiyle aylardır eylem düzenleyenler bu kez Çin'in Uygur politikasına karşı meydanlara indi.



Binlerce kişi Doğu Türkistan bayrakları ve Hong Kong'un bağımsızlığını isteyen pankartlarla kentin Edinburgh Meydanı'nda toplandı. Güvenlik güçleri, barışçıl eylem düzenleyen kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Euronews.com'da Görüntüle