Hong Konglulardan Çin askeri rotasyonuna tepkiler - HONG KONG

29.08.2019 16:47

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (ÇHKO) bağlı askeri birliklerin, yıllık rutin rotasyon için Hong Kong'a girmeleri, halk arasında farklı tepkilere neden oldu. Hong Kong Yasama Konseyi'ndeki muhalif delegeler, bunun "uyarı", halk arasında ise "olağan" bir durum olduğunu savunanlar var.

Kaynak: AA