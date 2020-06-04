Hong Konglular Kovid-19 yasaklarına rağmen Tienanmın olaylarında ölenleri andı
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Hong Konglular Kovid-19 yasaklarına rağmen Tienanmın olaylarında ölenleri andı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, yasağa rağmen küçük gruplar halinde bir araya gelen vatandaşların, başkent Pekin'de 31 yıl önce yaşanan Tienanmın olaylarını andığı bildirildi.

Hong Konglular Kovid-19 yasaklarına rağmen Tienanmın olaylarında ölenleri andı
04.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:53

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, yasağa rağmen küçük gruplar halinde bir araya gelen vatandaşların, başkent Pekin'de 31 yıl önce yaşanan Tienanmın olaylarını andığı bildirildi.

Radio Television Hong Kong'un (RTHK) haberine göre, Hong Konglular, "Çin'in Vatansever Demokratik Hareketlerini Destekleyen Hong Kong İttifakı" adlı muhalif grubun organize ettiği anma etkinliğini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde uygulanan toplanma yasağına rağmen gerçekleştirdi.

Kentteki Victoria Park başta olmak üzere, Mong Kok, Tsim Sha Tsui, Sai Ying Pun, Sai Kung ve Tuen Mun gibi semtlerde gruplar halinde toplananlar, 1989'da Pekin'deki Tienanmın Meydanı'nda demokrasi yanlısı gösterilerin bastırılması sırasında çıkan olaylarda hayatını kaybedenleri anmak için mum yaktı.

Organizatör grubun lideri Lee Cheuk-yan, anma etkinliğine ilişkin, Çin hükümetinin Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Kanunu'nu yürürlüğe koysa bile, gelecek yıl etkinlik için tekrar geleceklerini belirtti.

Lee, "Hong Kong halkını gelecek yıl 4 Haziran'da bizimle birlikte mum yakmaya çağırıyoruz. Mücadele edeceğiz ve Hong Kong halkının özgürlüğünden vazgeçmediğini tüm dünyaya bildireceğiz." ifadesini kullandı.

Anma etkinliği için toplananların daha sonra olaysız şekilde dağıldığı kaydedildi.

1989'daki olaylar

Çin'de 1989 yılının nisan ayından başlayarak 4 Haziran'a kadar süren ve başkent Pekin'deki Tienanmın Meydanı'nda güç kullanılarak bastırılan olaylarda resmi olmayan rakamlara göre 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Demokrasi ve ifade özgürlüğü talebi, enflasyon, siyasi bozulma ve yozlaşma gibi nedenlerle başlayan protestolara ülkedeki aydın kesim ve öğrenciler başta olmak üzere yoğun katılım olmuştu.

Çin'in halen uluslararası toplum tarafından kınanmasına sebep olan olaylarda, 1978 yılındaki dışa açılımdan sonra uygulanan ekonomik reformların tetiklediği işsizlik, Çin Komünist Partisinin tutumu ve siyasi bozulma gibi nedenlerin etken olduğu kaydediliyor.

Olayların ilk başladığı zamanlarda hükümet, göstericilere müdahale etmemiş ancak protestocuların dağılmaması üzerine 20 Mayıs'ta sıkıyönetim ilan edilmişti.

Hükümet, protestocuların taleplerinin karşılanmasının mümkün olmadığı ve gösterilerin bastırılması gerektiği kararına vararak 4 Haziran gecesi tanklar ve askerleri meydana göndermişti.

Güvenlik güçlerinin olayları bastırırken gerçek mermi kullanması sonucu Çin Kızılhaçına göre 2 bini aşkın kişi yaşamını yitirmişti.?

Diğer yandan, olayların ardından çok sayıda devlet ve parti yetkilisi gözaltına alınmış ya da ev hapsiyle cezalandırılmıştı.

Çin'in yakın tarihinde geniş yankı uyandıran "Tienanmın olayları", ülkedeki yeni nesil başta olmak üzere halk tarafından halen tam olarak bilinmiyor. Hayatını kaybedenlerin anıldığı etkinlik, her yıl Tienanmın olaylarının yaşandığı günde Hong Kong'da yapılıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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