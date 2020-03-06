Hong Konglular, eski geleneklerini sevmedikleri siyasiler için kullanıyor
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Hong Konglular, eski geleneklerini sevmedikleri siyasiler için kullanıyor

Hong Kong'da vatandaşlar, öfkelerini dindirmek ve sakinleşmek için eski bir gelenek olan Villain Hitting (kötü adamı dövme) ritüeline yöneliyor

06.03.2020 17:59 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:59
Hong Konglular, eski geleneklerini sevmedikleri siyasiler için kullanıyor

Aylar süren demokrasi yanlısı gösterilere sahne olan 'da vatandaşlar, öfkelerini dindirmek ve sakinleşmek için eski bir gelenek olan Villain Hitting (kötü adamı dövme) ritüeline yöneliyor.


Ancak Hong Konglular, yaşlı kadınlar tarafından kağıt yakılarak yapılan bu geleneği, sevmedikleri siyasilerin fotoğraf ve isimlerini yazarak yerine getiriyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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