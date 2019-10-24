Hong Konglular bu kez Katalonya için meydanlara inecek

Hong Konglular bu kez Katalonya için meydanlara inecek

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da hüküm giyen bağımsızlık yanlısı siyasiler için kilometrelerce uzaklıkta, Asya kıtasında yürüyüş düzenlenecek. Hong Kong'da, demokrasi talebiyle aylardır meydanları boş bırakmayan eylemciler bu kez Katalanlar için sokağa inecek.

24.10.2019 10:28
Hong Konglular bu kez Katalonya için meydanlara inecek

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da hüküm giyen bağımsızlık yanlısı siyasiler için kilometrelerce uzaklıkta, Asya kıtasında yürüyüş düzenlenecek. Hong Kong'da, demokrasi talebiyle aylardır meydanları boş bırakmayan eylemciler bu kez Katalanlar için sokağa inecek.


Hong Konglular, bugün düzenlenecek yürüyüşle Katalan siyasilerin mahkum edilmesini protesto edenlerin yanında olduklarını göstermeyi istiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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