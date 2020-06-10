Hong Konglu yetkili, Tayvan ve ABD'yi "hükümet karşıtı protestolarda parmağı olmakla" suçladı Hong Kong'da üst düzey bir yetkili, Tayvan ve ABD'yi, bölgede geçen yıl boyunca devam eden hükümet karşıtı protestolara "müdahil olmakla" itham etti.

Hong Kong'da üst düzey bir yetkili, Tayvan ve ABD'yi, bölgede geçen yıl boyunca devam eden hükümet karşıtı protestolara "müdahil olmakla" itham etti.

South China Morning Post gazetesine konuşan Hong Kong Güvenlik Sekreteri John Lee, Tayvan ve ABD'nin bölgedeki protestoların, hükümet karşıtı bir harekete dönüşmesini körüklediğini söyledi.

Lee, Tayvan ve ABD'yi "bölgeye müdahale eden yabancı güçler" diye nitelendirerek, "yanlış bilgi yayma, ahlaki standartların ortadan kaldırılması ve müdahalenin hayal gücünün ötesinde olduğunu" belirtti.

ABD ve Tayvan'ın müdahalesinin protestoların gidişatını değiştirdiğini öne süren Lee, bu müdahalenin boyutu ve şekline ilişkin bilgi vermedi.

ABD'nin geçen yıl kasım ayında kabul ettiği Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nın ise Hong Kong'un iç işlerine "daha ileri bir müdahale" olduğunu savunan Lee, suçluların Çin'e iadesi tasarısına ilişkin ise "Bu tasarı olmadan cinayet vakaları çözülmez. Bu soruna cevap verecek yüksek akıllı birine ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Bölgede geçen yıl haziranda başlayan ve zaman zaman gerilimin hat safhaya çıktığı protestolarda, polis ve göstericiler arasında sık sık çatışma yaşanmış ve çok sayıda protestocu gözaltına alınmıştı.

Süreç içinde hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler karşısında Hong Kong yerel hükümeti, tepki çeken Çin'e iade tasarısını 23 Ekim'de geri çekmiş ancak protestolar Aralık 2019'a kadar devam etmişti.

Protestocular, Hong Kong'da dün de, suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı geçen yıl başlayan protestoların yıl dönümü dolayısıyla sokaklara dökülmüştü.

Sivil İnsan Hakları Cephesinin (CHRF) çağrısıyla, polisin protestonun yasa dışı olduğu yönündeki uyarılarına rağmen yerel saatle 18.35'te toplanmaya başlayan göstericiler, telefonlarının ışıklarını ve protestoların sembolü haline gelen şemsiyelerini açmış ve "Hong Kong özgürleştirilmeli" sloganı atmıştı.

Polisin göstericilere müdahalesi sonrası şehir genelindeki protestolarda 36'sı erkek, 17'si kadın toplam 53 gösterici gözaltına alınmıştı. Kentte geçen yıl haziran ayından Mayıs 2020'ye kadar 9 bine yakın göstericinin gözaltına alındığı biliniyor.

Kaynak: AA