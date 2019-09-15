- Hong Konglu Protestocular İngiltere'den Yardım İstedi

15.09.2019 14:36

- Hong Konglu protestocular İngiltere'den yardım istedi

HONG KONG - Hong Kong'ta İngiltere Konsolosluğuna yürüyen yüzlerce protestocu, İngiltere'den yardım istedi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Baş Yönetici Carrie Lam'ın suçluların Çin'e iade edilmesini kolaylaştıran tasarıyı geri çekme kararına rağmen protestolar devam ediyor. Hong Kong'da ABD ve İngiltere bayrakları taşıyan protestocular, polis engeline rağmen gösteri düzenledi. Alışveriş bölgesi Causeway Bay'da toplanan siyah giyimli ve maskeli aralarında çocukların da bulunduğu göstericiler, yaklaşık 2 kilometre yürüdü. Eylem nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, caddedeki mağaza ve restoranlar da kepenk indirdi. Bazı protestocular, trafik konileri, metal parmaklıklar ve çöp kutuları gibi topladıkları malzemelerle barikat kurdu.

Gösteriye katılan bir Hong Konglu, "Bunun bizim görevimiz olduğunu hissediyorum. Hükümet bizi yasakla engellemek istiyor. Ancak bu halkın korkmayacağını söylemek istiyorum "dedi.

Demokratik reform çağrısında bulunan protestocuların bazıları da İngiltere Büyükelçiliği önünde gösteri yaptı. Eski bir İngiliz sömürgesi olan Hong Kong'da göstericiler, İngiltere'den yardım istedi. İngiliz bayrakları sallayan protestocular, "İngiltere, Hong Kong'u kurtar" sloganları attı. Yüzlerce gösterici İngiltere'den 1997'de yönetim devredilirken kabul edilen haklarının korunması için Çin'e baskı yapmasını istedi.

Hong Kong'un ekonomisini oldukça etkileyen protestoların başlamasından bu yana bin 300'den fazla kişi gözaltına alındı. Geçtiğimiz hafta da Hong Kong'daki ABD Konsolosluğuna yürüyen binlerce protestocu, "Hong Kong'u özgürlüğe kavuştur" çağrısı yaparak ABD Başkanı Donald Trump'tan yardım istemişti. Hong Kong, İngiltere'nin 1842'de başlayan sömürge yönetiminin ardından 1997'de "bir devlet iki sistem" formülüyle yeniden Çin'e devredilmişti.

Kaynak: İHA