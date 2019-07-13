Hong Konglu protestocular Çinli 'paralel' tüccarları hedef aldı

Hong Konglu protestocular Çinli 'paralel' tüccarları hedef aldı

Hong Kong'da 'zanlıların' Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı protestolar birinci ayını geride bıraktı. Bu arada Çin sınırındaki Sheung Shui'de toplanan binlerce Hong Konglu eylemci, "paralel tüccar" olarak tanımladıkları gümrüksüz mal alan Çinlilere tepkilerini dile getirdi

Hong Konglu protestocular Çinli 'paralel' tüccarları hedef aldı

Hong Kong'da 'zanlıların' Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı protestolar birinci ayını geride bıraktı.

Hükümet her ne kadar yasal düzenlemenin askıya alındığını bildirse de protestocular, söz konusu kararı yeterli bulmuyor ve tasarının tamamen iptali için gösterilerine devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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