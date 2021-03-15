Hong Konglu muhalifler "demokrasi mücadelesine" yurt dışında devam edecek

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ulusal güvenlik kanunun yürürlüğe girmesinin ardından yurt dışına çıkan 8 muhalif, demokrasi mücadelelerinin yurt dışında devam edeceğini açıkladı.

Hong Kong'da muhalif basından "Hong Kong Free Press" gazetesinin haberine göre, önde gelen muhaliflerden Nathan Law, Alex Chow, Sunny Cheung, Glacier Kwong, Ray Wong ile eski milletvekillerinden Brian Leung, Ted Hui ve Baggio Leung video konferans yoluyla yurt dışındaki demokrasi yanlılarına dayanışma çağrısında bulundu.

Nathan Law, bu kapsamda ulusal güvenlik kanununun Temmuz 2020'de yürürlüğe girmesinin ardından yurt dışına çıkan muhaliflerden uluslararası arenada demokrasi mücadelesine destek vermesini istedi.

Hong Kong'da yaşayan demokrasi yanlılarının demokrasiyi savunma noktasında hayatlarını riske atmasının söz konusu olduğunu belirten Law, bu durum nedeniyle "Hong Kong meselesine yönelik uluslararası farkındalığın artırılması sorumluluğunun yurt dışında yaşayan aktivistlere düştüğünü" kaydetti.

Yurt dışındaki muhaliflerin çağrısı, Çin hükümetinin Hong Kong'da seçim sistemine yönelik değişiklik açıklamalarının ardından geldi.

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi 11 Mart'ta yıllık toplantıların son gününde Hong Kong'da seçim sisteminde reform yapılmasına yönelik karar almıştı.

Karar kapsamında Hong Kong'da Baş Yöneticiyi seçen 1200 kişilik Seçim Komisyonunun 1500'e, 70 sandalyeli Hong Kong Yasama Konseyindeki sandalye sayısının 90'a çıkarılacağı duyurulmuştu.

Bununla birlikte Seçim Komisyonu, Yasama Konseyi ve Baş Yöneticilik makamlarına seçilmek isteyen adayların yeterliliklerinin tespiti için İnceleme Komitesi kurulacağı ve Hong Kong'daki kanun ve düzenlemelerinin bu kapsamda yeniden şekillendirileceği açıklanmıştı.

Reform kararı başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin tepkisini çekerken, Çin hükümeti reformun Hong Kong seçim sistemindeki boşlukları kapatacağını savunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı