Hong Konglu muhalif medya patronu Jimmy Lai'nin kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde medya patronu ve demokrasi yanlısı aktivist Jimmy Lai'nin kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi.

Apple Daily'nin haberine göre, Lai'nin yargılandığı dava, savcılık makamının Lai'nin 1000'den fazla tweet'i ve Twitter'da yaptığı yorumların incelenmesi için süre istemesi üzerine 16 Nisan'a ertelendi.

Mahkeme, "ulusal güvenliği tehlikeye atmakla" suçlanan Lai'nin kefaletle serbest bırakılması yönündeki talebini reddetti.

Lai hakkındaki suçlamalar arasında, Lai'nin Twitter'da yaptığı paylaşımların yanı sıra Twitter'da Lai'yi takip eden ve onun yabancı medya kuruluşlarına verdiği demeçlerden alıntıları paylaşan yabancı politikacılar da yer aldı.

73 yaşındaki medya patronun Lai, duruşma salonuna elleri kelepçeli olarak götürüldü.

Pompeo, yeni güvenlik yasasını eleştirdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasanın "adaletle dalga geçtiğini" savundu.

Lai'nin serbest bırakılması için çağrıda bulunan Pompeo, demokrasi yanlısı aktivistin tek suçunun Çin'in otoriter hükümeti hakkındaki gerçeği söylemek olduğunu belirtti.

Polis yetkilileri, Lai'nin Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında yabancı güçlerle gizlice iş birliği yaparak ulusal güvenliği tehlikeye atmakla suçlandığını bildirmişti.

Lai'ye 3 Aralık'ta dolandırıcılık suçlaması yöneltilmiş, Next Digital şirketine ait büronun kira sözleşmesinin süresinin ihlal edildiği yönündeki suçlamalarla bağlantılı olarak Lai ve Next Digital'ın iki yöneticisi mahkemeye çıkarılmıştı.

Apple Daily gazetesini çıkaran Next Digital'ın sahibi Lai ve 10 çalışanı, 10 Ağustos'ta da ulusal güvenlik yasasını ihlal etmek ve yabancı ülkelerle gizlice iş birliği yürütmek suçlamasıyla gözaltına alınmış ancak iki gün sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın