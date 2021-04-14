Hong Konglu aktivist Joshua Wong, 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
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Hong Konglu aktivist Joshua Wong, 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel
Hong Konglu aktivist Joshua Wong, 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen gösterilerin öne çıkan isimlerinden Hong Konglu aktivist Joshua Wong'a, 4 ay hapis cezası verildi.

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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen gösterilerin öne çıkan isimlerinden Hong Konglu aktivist Joshua Wong'a, 4 ay hapis cezası verildi.

South China Morning Post'un haberine göre, Hong Kong mahkemesi, 24 yaşındaki aktivist Wong'a, "5 Ekim 2019'da izinsiz gösteriye katıldığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen maske yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle 4 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Wong'un avukatı Jeffrey Tam Chun-kit, "gösterilerin barışçıl doğası" nedeniyle mahkemeye söz konusu hükmün para cezasına çevrilmesi ya da cezanın geri bırakılması talebinde bulunurken, mahkeme heyeti bu talebi reddetti.

Wong, 2 Aralık 2020'de de izinsiz gösteriye katılmak ve halkı örgütlemek suçundan 13,5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hong Kong'da Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı 1 milyona yakın kişinin katılımıyla geniş çaplı gösteri düzenlenmişti.

Bölgede haziranda başlayan ve zaman zaman gerilimin had safhaya çıktığı protestolarda, polis ve göstericiler arasında sık sık çatışma yaşanmış ve çok sayıda protestocu gözaltına alınmıştı.

Süreç içinde hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler karşısında Hong Kong yerel hükümeti, ilgili tasarıyı geri çekmiş ancak protestolar Aralık 2019'a kadar devam etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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