Hong Konglu aktivist Joshua Wong, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı
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Hong Konglu aktivist Joshua Wong, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Hong Konglu aktivist Joshua Wong, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Hong Kong Bölge Mahkemesi, aktivist Joshua Wong'a "4 Haziran 2020'de izinsiz gösteriye katıldığı" gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verdi.

Hong Kong Bölge Mahkemesi, aktivist Joshua Wong'a "4 Haziran 2020'de izinsiz gösteriye katıldığı" gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verdi.

BBC'nin haberine göre, Hong Kong Bölge Mahkemesi, ulusal güvenlik yasası kapsamında, Joshua Wong'u 1989 yılında Pekin'in Tiananmen Meydanı'nda yaşanan olaylarda hayatını kaybedenleri anmak için 4 Haziran 2020'de düzenlenen izinsiz gösterilere katılmaktan suçlu buldu.

Hong Kong'da 1990'dan bu yana düzenlenen anma törenleri 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gerekçe gösterilerek geçen sene ilk kez yasaklanmıştı.

Ulusal güvenlik yasası kapsamında suçlanan ve cezaevinde bulunan 24 yaşındaki aktivist Joshua Wong "5 Ekim 2019'da izinsiz gösteriye katıldığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen maske yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle 14 Nisan'da 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan Wong, 2 Aralık 2020'de de izinsiz gösteriye katılmak ve halkı örgütlemek suçundan 13,5 ay hapis cezası almıştı.

Hong Kong'da Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı 1 milyona yakın kişinin katılımıyla geniş çaplı gösteri düzenlenmişti.

1989'daki olaylar

Çin'de 1989 yılının Nisan ayından başlayarak 4 Haziran'a kadar süren ve başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda güç kullanılarak bastırılan olaylarda resmi olmayan rakamlara göre 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Demokrasi ve ifade özgürlüğü talebi, enflasyon, siyasi bozulma ve yozlaşma gibi nedenlerle başlayan protestolara ülkedeki aydın kesim ve öğrenciler başta olmak üzere yoğun katılım olmuştu.

Çin'in halen uluslararası toplum tarafından kınanmasına sebep olan olaylarda, 1978 yılındaki dışa açılımdan sonra uygulanan ekonomik reformların tetiklediği işsizlik, Çin Komünist Partisinin tutumu ve siyasi bozulma gibi nedenlerin etken olduğu kaydediliyor.

Olayların ilk başladığı zamanlarda hükümet, göstericilere müdahale etmemiş ancak protestocuların dağılmaması üzerine 20 Mayıs'ta sıkıyönetim ilan edilmişti.

Hükümet, protestocuların taleplerinin karşılanmasının mümkün olmadığı ve gösterilerin bastırılması gerektiği kararına vararak 4 Haziran gecesi tanklar ve askerleri meydana göndermişti.

Güvenlik güçlerinin olayları bastırırken gerçek mermi kullanması sonucu Çin Kızılhaçı'na göre 2 bini aşkın kişi yaşamını yitirmişti.

Diğer yandan, olayların ardından çok sayıda devlet ve parti yetkilisi gözaltına alınmış ya da ev hapsiyle cezalandırılmıştı.

Çin'in yakın tarihinde geniş yankı uyandıran "Tiananmen olayları", ülkedeki yeni nesil başta olmak üzere halk tarafından halen tam olarak bilinmiyor.

Hayatını kaybedenlerin anıldığı etkinlik, her yıl Tiananmen olaylarının yaşandığı günde Hong Kong'da yapılıyor.

Ulusal Güvenlik Yasası

Çin Ulusal Halk Kongresi (Ulusal Meclis), 28 Mayıs'ta Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı kabul etmişti.

Yasa, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor.

Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin, ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önünü açan yasaya, Hong Kong'daki muhalifler ve Batılı ülkeler karşı çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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