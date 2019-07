Hong Kong yönetiminden Meclisi basan protestoculara kınama

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkılan protestolar sırasında bir grup göstericinin Yasama Meclisi binasını basmasını kınadı.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre Baş Yönetici Lam, yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yeterli bulmayan ve tasarının tamamen iptali için gösterilerine devam eden protestocuların Yasama Meclisini basması üzerine sabaha karşı basın toplantısı düzenledi.

Lam, Yasama Meclisinin basılması ve zarar verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, protestocuların aşırı güç kullanımını ve oluşturduğu tahribatı kınadı.

"Hong Kong'da hiçbir şey hukukun egemenliğinden üstün değildir." diyen Lam, durumun bir an önce normale dönmesi gerektiğini ve bunun için gençler dahil her kesimden temsilcilerle görüşmeyi amaçladığını söyledi.

Öte yandan, Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan haberde, olaylar sırasında yaklaşık 60 kişinin yaralandığı, 3'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Hong Kong'un yönetiminin İngiltere'den Çin'e devredilişinin 22'nci yıl dönümünde binlerce kişi protestolar için dün sokaklara çıkarken, protestocuların gündeminde kısa süre önce kentte yine büyük gösterilere neden olan ve bu gösteriler nedeniyle askıya alınan zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme vardı.

Yasama Meclisi önünde oturma eylemi yapan bir grup protestocu, binanın cam kapılarını ve metal bariyerlerini kırarak içeri girmiş, binada maddi zarara sebep olmuştu.

Eylemciler ayrıca, Hong Kong Özel İdare Bölgesi amblemini de renkli spreylerle boyamıştı.

Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Lam, 15 Haziran'da yaptığı basın toplantısında, tasarının, toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

