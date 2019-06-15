Hong Kong yönetimi, zanlıların Çin'e iadesiyle ilgili yasal düzenlemeyi süresiz erteledi
Hong Kong Özel İdari Bölgesi lideri Carrie Lam, yoğun gösteri ve protestolar üzerine zanlıların ana kara Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeyi süresiz ertelediğini açıkladı.
Hong Kong Özel İdari Bölgesi lideri Carrie Lam, yoğun gösteri ve protestolar üzerine zanlıların ana kara Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeyi süresiz ertelediğini açıkladı.
Hong Kong'da bu konu ile ilgili yasal düzenlemelerin durdurulduğunu bildiren Lam, bir sonraki adımla ilgili olarak parti temsilcileriyle yapılacak istişarelerin ardından gerekli adımların atılacağını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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