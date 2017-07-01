Hong Kong'un Yeni Liderinden Çin'e Bağlılık Yemini

Hong Kong'un yeni lideri Carrie Lam, bölgenin Çin'e geri verilmesinin 20. yıl dönümünde Pekin'e bağlılık yemini ederek göreve başladı.



Eski bir İngiliz kolonisi olan Hong Kong'da yapılan kutlamalara Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de katıldı.



Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde geçen mart ayında yapılan seçimi kazanan Lam, Şi Cinping'in huzurunda yemin etti.



Cinping törende yaptığı konuşmada "tek ülke iki sistem" prensibinin gözeticisi olacaklarını söyledi: Çin'in bağımsızlığını ve güvenliğini tehlikeye sokacak herhangi bir teşebbüs, merkezi hükumete ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne karşı bir hareket, ya da Hong Kong'u kullanarak Çin'e karşı sabotaj eylemlerine kalkışmak kırmızı çizgiyi aşmak demektir ve buna kesinlikle izin verilmeyecek."



Kutlamaların yapıldığı sırada Pekin yanlısı ve karşıtı iki grup arasında arbede yaşandı.



Olaylara güvenlik güçleri müdahale etti. Demokrasi sloganları atan çok sayıda kişi gözaltına alındı.



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Tags: yeni Hong yemini bağlılık Çine Kongun Çin Hong Kong liderinden Gepost: 01 juli 2017