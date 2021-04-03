Hong Kong'un ünlülerinden Tayvan'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım
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Hong Kong'un ünlülerinden Tayvan'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım

Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Hong Kong'un ünlülerinden Tayvan'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım

Hong Konglu siyaset bilimci Simon Shen ve aktör Chapman To, Tayvan'daki tren kazasında ölen 50 kişinin ailesine bağışta bulunma sözü verdi.

Hong Konglu siyaset bilimci Simon Shen ve aktör Chapman To, Tayvan'daki tren kazasında ölen 50 kişinin ailesine bağışta bulunma sözü verdi.

Tayvan Merkezi Haber Ajansının (CNA) haberine göre, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada Simon Shen, yaslı ailelere yaklaşık 35 bin dolar yardım yapacağını duyurdu.

Öte yandan Shen, dünya genelinde bütün Hong Konglulara kazazedelere bağış yapma çağrısında bulundu.

Hong Konglu demokrasi aktivisti Chapman To da Facebook üzerinden benzer bir paylaşım yaparak, hayatını kaybedenlerin ailelerine bağışta bulunacağını söyledi.

Shen ve To, paylaşımlarında Tayvan'ın Çin baskısı altında olan Hong Kong'a verdiği destekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Dün yerel saatle 09.28'de Tayvan'ın Hualien bölgesinde meydana gelen kazada 50 kişi ölmüş, 178 kişi yaralanmıştı.

Kaza, Tayvan'daki son 70 yılın en ölümcül tren kazası olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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