Hong Kong'un 'Şemsiye Devrimi' lideri serbest bırakıldı

30.08.2019 19:53

Hong Kong'da daha fazla demokrasi talebiyle düzenlenen gösterilerin önde gelen isimlerinden, "Şemsiye Devrimi" hareketinin lideri Joschua Wong serbest bırakıldı. Wong bugün gözaltına alınmıştı.Hong Kong'da "daha fazla demokrasi ve özgürlük" talep edilen protesto hareketinin tanınmış aktivisiti ve "Şemsiye Devrimi" hareketinin öğrenci lideri Joschua Wong Cuma sabahı gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. Wong'un da üyesi olduğu hükümet karşıtı Demosisto partisi, Wong'un yanı sıra gözaltına alınan Agnes Chow'un da kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu. Hong Kong'da Haziran ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerin liderlerinden 22 yaşındaki Joschua Wong, tramvay durağına giderken sivil bir araca konularak gözaltına alınmıştı. Wong, 21 Haziran'da Hong Kong'da yasa dışı bir gösteri düzenlemek ve bu gösteriye katılmakla ve diğer protesto gösterilerini düzenlemekle suçlanıyordu. Joschua Wong aynı zamanda 2014 yılında öğrencilerin renkli şemsiyeleri simge haline geldiği hükümet karşıtı eylemlerin de lideriydi. Joschua o dönemde eylemlerdeki rolü nedeniyle iki ay hapis cezasına çarptırılmış, ancak iyi halden bir ay sonra tahliye edilmişti.



Joschua Wong'dan önce de bağımsızlık yanlısı yasaklı Hong Kong Ulusal Parti'nin lideri Andy Chan'ın da Japonya'ya gitmek üzereyken havalimanında gözaltına alındığı bildirildi. Gösteriler iptal



Hong Kong polisi Cumartesi günü için planlanan gösterilere de izin verilmediğini duyurdu. Protesto eylemlerinin organizatörü olan Sivil İnsan Hakları Cephesi'nin (Civil Human Rights Front) yasağa itirazı reddedildi.



Organizatörlerden Bonnie Leung da Alman haber ajansı dpa'ya protesto eylemlerinin yasa dışı oldukları gerekçesiyle iptal edildiğini açıkladı. Bonnie, eylemlere katılacakların güvenliklerini garanti edemeyecekleri için Cumartesi günü eylem yapmayacaklarını söyledi.



İnternet haber portalı Hong Kong Free Press'e göre Andy Chan'e şiddet karışan eylemlerde yer almak ve güvenlik güçlerine saldırmak gibi suçlamalar yöneltidiği belirtiliyor.



Eylemciler Çin'in etkisinden kurtulmak istiyor



Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel idari bölge statüsündeki Hong Kong, Pekin yönetimi aleyhine faaliyet gösterdiği tespit edilen kişilerin Çin makamlarına teslim edilmesini de kapsayan suçluların iadesine ilişkin yeni bir yasa tasarısı hazırlamıştı. Yoğun tepkilere neden olan tasarı, Haziran ayında başlayan kitlesel protesto gösterilerine yol açmıştı. Yasa tasarısının geri çekilmesine rağmen protestolar devam etti.



Sivil İnsan Hakları Cephesi, Hong Kong'da bir milyona yakın kişinin protestolara katılmasını sağladı. Eylemciler, Pekin yönetiminin Hong Kong üzerindeki etkisinin arttığını savunuyor. Hong Kong'un daha özgür olmasını talep eden eylemciler, aynı zamanda Haziran'dan bu yana polisin eylemcilere uyguladığı şiddetin soruşturulmasını da istiyor.



AFP, dpa, GA/HS



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