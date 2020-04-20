Hong Kong'un, muhalefete baskı için Kovid-19'u kullandığı iddia edildi
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Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Pekin, Güncel

Hong Kong'un, muhalefete baskı için Kovid-19'u kullandığı iddia edildi

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde demokrasi yanlısı aktivistlerden Lee Cheuk Yan, Hong Kong'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizini, baskılar için bulunmaz bir fırsat olarak kullandığını öne sürdü.

20.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:50
Hong Kong'un, muhalefete baskı için Kovid-19'u kullandığı iddia edildi

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde demokrasi yanlısı aktivistlerden Lee Cheuk Yan, Hong Kong'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizini, baskılar için bulunmaz bir fırsat olarak kullandığını öne sürdü.

Hong Kong'da geçen yıl suçluların Çin'e iadesine ilişkin yasa tasarısına karşı yapılan kitlesel protestolardan bazılarını örgütledikleri ve bunlara katıldıkları gerekçesiyle hafta sonu gözaltına alınan demokrasi yanlısı 13 aktivistten Lee, The Guardian Gazetesine yaptığı açıklamada, söz konusu gözaltıların, gelecek seçimlere aday olabilecek kişilerin bu yarışa katılmasını engellenmeye yaradığını söyledi.

İşçi Partili siyasetçi Lee, Pekin ve Hong Kong yönetimlerinin Kovid-19 salgınını, muhalefeti ve artan demokrasi yanlısı hareketleri baskılamak için "büyük bir fırsat" olarak kullandığı değerlendirmesinde bulundu.

Lee, gözaltıların ardından normal zamanlarda insanların "protesto için sokaklara döküleceğini" söyledi.

Hong Kongluların, salgının bulaşması endişesine karşı çok dikkatli olduklarını vurgulayan Lee, "Bu yüzden salgın şansını kullanıyorlar. Bu onlar için bulunmaz bir fırsat." ifadesini kullandı.

Lee, gözaltıların, Hong Kong'da eylülde düzenlenmesi beklenen Yasama Meclisi seçimlerinde Pekin yanlısı adayların çoğunluğu kazanmasını sağlama amacıyla yapıldığını ve gözaltılarla "gelecek için daha zorlayıcı kanunların" kabul edilmesinin sağlanabileceğini aktardı.

Adayların haklarında 3 aydan fazla hapis cezası kararı olması durumunda seçim maratonuna katılamadıklarını anımsatan Lee, gözaltıların "seçimlerde aday olmak isteyenlerin dikkatli davranması iyi olur." mesajı olduğunu düşündüğünü belirtti.

Lee, gözaltıları, demokrasi yanlısı aktivistlere karşı "hınç ve intikam" eylemi olarak niteleyerek, bunun Çin Komünist Partisinin muhalefeti susturmaya yönelik planının bir parçası olduğunu söyledi.

Aktivist Lee, 18 Ağustos 2019'daki protestonun bir parkta düzenlenmesine izin verildiğini ancak 1,7 milyon kişi katıldığı için parktan taşarak sokaklara döküldüklerini ve yine de barışçıl olmayı sürdürdüklerini anımsattı.

Gözaltına alınmalarında kitlesel protestolara katılmalarının gerekçe gösterildiğini belirten Lee, protestolara katılmaktan suçlu bulunmaları halinde 1,7 milyon kişinin de suçlu bulunması gerektiğini dile getirerek, "Ama bu çok saçma. 1,7 milyon kişi hakkında mı kovuşturma açacaksınız?" ifadesini kullandı.

Lee, kendisi ve diğer gözaltına alınanlar hakkında polisten onay almadan bir protestoyu ilan ettiklerine dair suçlamalarla da karşı karşıya olduklarını kaydetti.

Aktivist Lee Cheuk Yan, 28 Şubat'ta da suçluların Çin'e iadesi tasarısını protesto etmek üzere düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerle yasa dışı toplandığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Hong Kong'da aralarında eski milletvekilleri, aktivistler ve bir medya patronunun bulunduğu demokrasi yanlısı 13 aktivist, geçen yıl suçluların Çin'e iadesine ilişkin yasa tasarısına karşı yapılan kitlesel protestolardan bazılarını örgütledikleri ve bunlara katıldıkları gerekçesiyle cumartesi günü gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların büyük bir kısmı, daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

Hong Kong polisinden yapılan açıklamada, bu kişilerin 18 Ağustos, 1 Ekim ve 20 Ekim 2019'da düzenlenen gösterilerle ilgili soruşturulduğu, aralarında 5 kişinin ise ilave olarak 30 Eylül ve 19 Ekim 2019'daki protestolarla ilgili soruşturulacağı ifade edilmişti.

Hong Kong'da, Haziran 2019'da şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlatılan gösteriler, yıl sonuna kadar devam eden şiddetli kitlesel protesto dalgasına yol açmıştı.

Kaynak: AA

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