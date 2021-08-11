Hong Kong'un en büyük öğretmen sendikası kapatıldı
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Hong Kong'un en büyük öğretmen sendikası kapatıldı

Hong Kong'un en büyük öğretmen sendikası kapatıldı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Muhaliflere karşı siyasi baskının giderek arttığı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde faaliyet gösteren en büyük öğretmen sendikasının dün itibarıyla faaliyetine son verdiği bildirildi.

Muhaliflere karşı siyasi baskının giderek arttığı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde faaliyet gösteren en büyük öğretmen sendikasının dün itibarıyla faaliyetine son verdiği bildirildi.

Hong Kong'daki en büyük öğretmen sendikası "The Professional Teachers Union"ın kapatılmasına ilişkin karar, Çin devlet medyasının sendikayı yok edilmesi gereken "kötü huylu tümör" olarak tanımlamasının ardından geldi.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Ne yazık ki son yıllarda sosyal ve siyasi ortamda meydana gelen değişiklikler bizi ileriye dönük düşünmeye zorladı, bazı yeni gelişmeler bizi muazzam baskı altına soktu." ifadesine yer verildi.

Yaklaşık 95 bin üyesi bulunan sendikanın yeni üyeler almayı durduracağı ve varlıklarını elden çıkaracağı kaydedildi.

Geçen yıl yürürlüğe giren ulusal güvenlik yasası kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken, Hong Kong yönetimi muhalif medya ve kuruluşları hedef almaya devam ediyor. 30 Temmuz'da yasa kapsamında suçlu bulunan Tong Ying-kit, 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Artan siyasi baskılar nedeniyle muhalif Apple Daily gazetesi 23 Haziran'da yayın hayatına son vermişti.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken; bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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