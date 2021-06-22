Hong Kong'un Baş Yöneticisi, yabancı ülkeleri bölgedeki güvenlik suçlarını güzelleştirmeye çalışmakla suçladı
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Hong Kong'un Baş Yöneticisi, yabancı ülkeleri bölgedeki güvenlik suçlarını güzelleştirmeye çalışmakla suçladı

Hong Kong'un Baş Yöneticisi, yabancı ülkeleri bölgedeki güvenlik suçlarını güzelleştirmeye çalışmakla suçladı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, yabancı hükümetlerin bölgede güvenliği tehdit eden eylemleri "güzelleştirmeye çalıştığını" belirtti.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, yabancı hükümetlerin bölgede güvenliği tehdit eden eylemleri "güzelleştirmeye çalıştığını" belirtti.

Lam, hükümetin muhalif Apple Daily gazetesine yönelik politikalarını eleştiren yabancı ülkeleri, ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemlere güzelleme yapmakla suçladı.

Apple Daily gazetesi yöneticilerinin gözaltına alınmasının ABD ve diğer ülkeler tarafından kınanması üzerine Lam, "Yabancı hükümetlerin oldukça içerlediği Ulusal Güvenlik Yasası'nın ihlal edilmesini küçümsemeye ve ulusal güvenliği tehlikeye atan bu eylemleri güzelleştirmeye çalışmayın." ifadesini kullandı.

Apple Daily gazetesinin editörü ve 4 yöneticisinin gözaltına alınması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Hong Kong makamlarını Ulusal Güvenlik Yasası'nı muhalif medyayı bastırma amacıyla kullandığını söylemişti.

Price, gazetecilikte yabancılarla fikir alışverişinde bulunmanın asla suç sayılmaması gerektiğini belirtmişti.

Apple Daily gazetesinin editörü ve 4 yöneticisi, "dış güçlerle gizli anlaşma yapmak" suçlamasıyla 17 Haziran'da gözaltına alınmıştı. Gazete ile bağlantılı 3 şirketin 2,3 milyon dolar değerindeki mal varlığı dondurulmuştu.

Gözaltına alınan gazete yetkililerinin kefaletle serbest bırakılma talebi, 19 Haziran'da çıktıkları mahkemede reddedilmişti.

Gazetenin gelecek günlerde yayın hayatına son verebileceği belirtiliyor.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken; bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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