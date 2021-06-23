Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası kapsamındaki ilk dava görülmeye başlandı
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Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası kapsamındaki ilk dava görülmeye başlandı

Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası kapsamındaki ilk dava görülmeye başlandı
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

HONG Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası kapsamındaki ilk davada terör ve ayrılmaya kışkırtmak suçlamalarıyla tutuklanan Tong Ying-kit'in duruşması yapıldı.

HONG Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası kapsamındaki ilk davada terör ve ayrılmaya kışkırtmak suçlamalarıyla tutuklanan Tong Ying-kit'in duruşması yapıldı.

Tong Ying-kit, iki yıl önce katıldığı eylemde, bir grup polisin üzerine motosiklet sürerek üç polis memurunu yaralamakla suçlanıyordu.

Tong, Pekin yönetimine karşı kitlesel gösterilere yanıt olarak çıkarılan Uusal Güvenlik Yasası'nın yürürlüğe girmesinden bir gün sonra (1 Temmuz 2020) terör ve ayrılmaya kışkırtmak suçlamalarıyla tutuklandı.

Hong Kong'un Ulusal Güvenlik Yasası uyarınca yargılanan ilk kişi olan Tong Ying-kit, mahkemede suçsuz olduğunu iddia etti.

Söz konusu yasa kapsamında görülen ilk dava olması nedeniyle diğer davaların nasıl ele alınacağına dair örnek teşkil edeceği için süreç, kamuoyu tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Apple Daily'in kurucusu Jimmy Lai de dahil olmak üzere, aralarında birçok demokrasi yanlısı aktivistin bulunduğu 100'den fazla kişi, bu yasa kapsamında tutuklandı.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere, 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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