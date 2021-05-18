Hong Kong, Tayvan'daki Ekonomi, Ticaret ve Kültür Ofisinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu
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Hong Kong, Tayvan'daki Ekonomi, Ticaret ve Kültür Ofisinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

Hong Kong, Tayvan'daki Ekonomi, Ticaret ve Kültür Ofisinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tayvan'daki temsilcilik ofisinin faaliyetlerine ara verildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tayvan'daki temsilcilik ofisinin faaliyetlerine ara verildi.

"Hong Kong Free Press"in haberine göre, Hong Kong Anayasa ve Anakara İşleri Dairesinden yapılan açıklamada, Tayvan'da bulunan Ekonomi, Ticaret ve Kültür Ofisinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Karara ilişkin herhangi bir gerekçeye yer verilmeyen açıklamada, Tayvan'daki Hong Kongluların destek taleplerinin, yardım hatları ve Hong Kong hükümetinin internet sitesi aracılığıyla ele alınacağı kaydedildi.

Hong Kong Anayasa ve Anakara İşleri Dairesinden bir yetkili de söz konusu kararın Tayvan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle alınmadığını söyledi.

Diğer yandan, Tayvan Anakara İlişkileri Konseyi de konuyla ilgili çalışmaların yapıldığını açıkladı.

Tarafların arası açık

Hong Kong'da 2019'da demokrasi yanlısı protestoların başlamasının ve 2020'de Ulusal Güvenlik Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından Tayvan ve Hong Kong'un ilişkileri gerilmişti.

Yasanın çıkmasıyla birçok kişi Hong Kong'dan ayrılmıştı.

Yasaya karşı tutum sergileyen Tayvan da Temmuz 2020'de Hong Konglulara göç, iltica, eğitim ve iş kurma gibi konularda kolaylık sağlayacak Tayvan-Hong Kong Hizmetler ve Değişimler Ofisini başkent Taipei'de hizmete sokmuştu.

Tayvan Anakara İlişkileri Konseyi Bakan Yardımcısı Chiu Chui-cheng, Ocak - Ekim 2020'de Tayvan'da ikamet izni için 7 bin 474 Hong Konglunun başvuru yaptığını ve bunun bir rekor olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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