Hong Kong Tarihinin Dönüm Noktasında mı?
Londra Metropolitan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Yardımcı Doçent Erdi Öztürk, Hong Kong'daki gelişmeleri tarihi perspektifiyle birlikte VOA Türkçe Londra muhabiri Barış Çimen'e değerlendirdi.
01.06.2020 08:44 | Son Güncelleme: 01.06.2020 08:48
Londra Metropolitan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Yardımcı Doçent Erdi Öztürk, Hong Kong'daki gelişmeleri tarihi perspektifiyle birlikte VOA Türkçe Londra muhabiri Barış Çimen'e değerlendirdi
Kaynak: DailyMotion.com